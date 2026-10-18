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Як садити малину восени: поради, щоб кущі вкорінилися

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 486
Як садити малину восени: поради, щоб кущі вкорінилися
Урожай малини. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Осіння посадка малини має чимало переваг. За сприятливої погоди саджанці встигають адаптуватися до нового місця ще до зими, а навесні швидше починають розвиватися.

Проте важливо не запізнитися з висаджуванням, правильно підготувати ділянку та забезпечити молодим рослинам належний догляд. OBOZ.UA розповідає про основні правила осінньої посадки.

У які терміни найкраще висаджувати саджанці

Зазвичай садівники беруться до роботи із середини вересня й завершують її приблизно в середині жовтня. Однак календарні дати можуть змінюватися залежно від погоди. Головна умова – залишити малині достатньо часу для вкорінення до промерзання ґрунту.

Де облаштувати малинник для хорошого врожаю

Місце для майбутніх кущів бажано обрати сонячне, без сильних протягів. Добре підійде ділянка біля огорожі, якщо протягом дня вона не затінює насадження. За нестачі сонячного світла пагони можуть витягуватися, а кількість ягід – зменшуватися.

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Важливо також врахувати сусідство з іншими культурами. Не рекомендується садити малину поряд із полуницею, картоплею та томатами, адже вони можуть потерпати від однакових захворювань і шкідників.

Не найкращим рішенням буде й повторне використання старого малинника. За роки вирощування земля на такій ділянці виснажується, а в ній можуть накопичуватися збудники хвороб.

Яка земля потрібна малині та чим її збагатити

Найсприятливіше середовище для малини – пухкий, поживний ґрунт із хорошою водопроникністю. У щільній глинистій землі коріння може страждати через надлишок вологи, тоді як легкі піщані ґрунти потребують частішого поливу.

Підготовку місця бажано розпочати приблизно за чотири тижні до запланованого висаджування. Спочатку прибирають бур'яни та рослинні залишки, після чого землю перекопують.

Якщо ділянка недостатньо родюча, до неї додають перепрілий компост або перегній. За необхідності використовують калійні та фосфорні добрива, орієнтуючись на стан ґрунту й рекомендації виробника.

Свіжий гній безпосередньо під коріння класти не можна, оскільки він може пошкодити ніжні підземні частини молодих рослин.

Посадка малини: від підготовки ям до першого поливу

Насамперед потрібно перевірити якість саджанців. Коренева система має бути добре розвиненою, без гнилих ділянок, пересихання та серйозних механічних ушкоджень. Слабкі або уражені хворобами рослини значно гірше адаптуються після пересаджування.

Для малини можна підготувати окремі посадкові ями або суцільні траншеї. Орієнтовна ширина ями становить 50–60 см, а глибина – близько 30 см. Водночас її розміри слід підбирати так, щоб корені не доводилося загинати чи стискати.

Під час планування насаджень варто дотримуватися таких проміжків:

  • між сусідніми кущами – приблизно 50–70 см;
  • між рядами – орієнтовно 1–1,5 м.

Достатня відстань забезпечить рослинам кращий доступ до світла та повітря, а садівникові буде зручніше збирати ягоди й доглядати за насадженнями.

Саджанець розміщують у підготовленій ямі, акуратно розправляють корінці та засипають землею, не заглиблюючи надмірно кореневу шийку. Поверхню злегка притискають, щоб усунути великі повітряні порожнини.

Після завершення роботи малину рясно поливають. Коли волога вбереться, землю вкривають соломою або здоровим опалим листям. Такий захисний шар сповільнює випаровування води та зменшує вплив температурних перепадів.

Що потрібно молодим кущам у перші тижні

Після пересаджування особливу увагу приділяють вологості землі. У суху осінь рослини потребують періодичного поливу, однак заливати їх не варто. Якщо регулярно йдуть дощі, додаткове зволоження здебільшого зайве.

З осіннім підживленням також потрібно бути обережними. Зокрема, азотні добрива можуть спровокувати появу нових пагонів, які не встигнуть зміцніти перед морозами. Якщо землю належним чином підготували до посадки, додаткове внесення поживних речовин зазвичай не потрібне.

Періодично слід видаляти бур'яни, перевіряти товщину мульчі та стежити, чи не оголилися корені через осідання ґрунту.

Як уберегти щойно посаджену малину від морозів

Наприкінці осені необхідно оцінити стан насаджень і підготувати їх до похолодання. Якщо протягом тривалого часу не було опадів, перед промерзанням землі можна провести вологозарядний полив. Водночас на перезволожених ділянках цього робити не потрібно.

Кореневу зону бажано додатково захистити мульчею. Її розкладають навколо кущів, залишаючи невеликий проміжок біля основи пагонів, щоб запобігти загниванню.

У районах із суворими зимами, особливо за відсутності стійкого снігового покриву, молодій малині іноді потрібне додаткове укриття. Його підбирають з урахуванням морозостійкості сорту та місцевих погодних умов.

Якщо правильно обрати ділянку, не порушити терміни посадки й подбати про захист коріння, молоді кущі матимуть хороші шанси успішно пережити зиму та активно рушити в ріст із приходом весни.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно підживити смородину восени.

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