Військовослужбовці, які проходять лікування за межами України, можуть пройти військово-лікарську комісію дистанційно без особистої присутності. У таких випадках висновок комісії ухвалюється на підставі медичних документів.

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До документів висуваються обов’язкові вимоги. Міністерство оборони уточнило порядок цієї процедури в наказі №402.

Підготовка та подання документів до частини

Щоб запустити процедуру, військовослужбовець або його законний представник має передати копії медичних документів з іноземного медичного закладу командиру військової частини або іншій уповноваженій особі.

Матеріали мають бути перекладені українською мовою та належним чином засвідчені. Діагноз має бути зазначений за класифікацією МКХ-10 або МКХ-11.

Після отримання пакета документів військова частина оформлює направлення та передає матеріали на розгляд до гарнізонної ВЛК. Експертиза проводиться при військово-медичному клінічному центрі регіону або в Головному військовому клінічному госпіталі.

Строки та рішення комісії

Розгляд поданих матеріалів триває до 10 днів. Важливий нюанс: цей строк відраховується не від дня подання документів командиру, а з моменту надходження повного пакета необхідних матеріалів безпосередньо до комісії.

За результатами розгляду документів ВЛК ухвалює рішення: визначає, чи потребує військовослужбовець тривалого лікування, або вирішує питання про придатність до військової служби.

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Військова частина зобов’язана повідомити про ухвалене рішення протягом трьох днів із моменту отримання довідки ВЛК. За потреби повідомлення передають через родичів або законних представників.

Отримати електронну копію висновку можна у військовій частині, зокрема на адресу електронної пошти, зазначену в рапорті чи заяві. Після повернення в Україну повторно підтверджувати висновок, отриманий дистанційно, не потрібно.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, військовозобов’язані чоловіки з відстрочкою або бронюванням від мобілізації можуть виїжджати за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі також поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак у такому разі ризик відмови прикордонників у виїзді зростає.

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