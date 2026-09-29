Гортензії легко розмножувати живцями, а осінь добре підходить для цієї процедури. Найпростіше скористатися одним із двох способів: укорінити пагін у субстраті або поставити його у воду.

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Для розмноження найкраще обирати пагін без квітів. Якщо такого немає, можна взяти гілочку з уже відцвілим суцвіттям і видалити його. Восени найкраще вкорінюються напівздерев'янілі пагони. Їхня нижня частина вже має бути твердішою, а верхня – ще м'якою та гнучкою. Деталі інформує Deccoria.

Як підготувати живець гортензії

Пагін потрібно зрізати трохи нижче вузла з листком. Оптимальна довжина живця – приблизно 10–15 см.

Нижнє листя слід видалити, залишивши лише одну пару на верхівці. Решту листових пластин можна вкоротити приблизно наполовину, щоб зменшити випаровування вологи.

Після цього нижню частину живця варто занурити у стимулятор коренеутворення. Підійде препарат у вигляді порошку або рідини.

Перший спосіб: укорінення у субстраті

Підготуйте невеликий горщик із пухким поживним субстратом або зрілим компостом. У центрі зробіть невелике заглиблення, вставте живець і обережно ущільніть землю навколо нього.

Після посадки рослину потрібно добре полити. Надалі важливо стежити, щоб ґрунт не пересихав, але й не був постійно мокрим. Горщик краще поставити у світле місце без прямого палючого сонця.

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Другий спосіб: укорінення у воді

Підготовка живця така сама, але замість посадки у ґрунт його ставлять у склянку або невелику посудину з водою кімнатної температури.

Живець потрібно тримати у теплому й світлому місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Головна перевага цього способу – можна легко спостерігати за появою корінців. Воду бажано міняти щонайменше раз на тиждень. Водночас укорінення у воді нерідко займає більше часу, ніж у субстраті.

Як захистити молоді гортензії взимку

Живці, які вкорінили восени, особливо чутливі до сильних морозів. Якщо вони ростуть у горщиках, їх варто захистити агроволокном, спеціальним утеплювальним чохлом або іншим матеріалом, який зменшить ризик промерзання.

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Переносити рослини у теплу кімнату необов'язково. Вони можуть зимувати у прохолодній теплиці або іншому захищеному місці, де є достатньо світла.

Якщо молоді гортензії залишаються надворі, для них потрібно обрати захищену від вітру ділянку. Під час сильних морозів можна використовувати додаткові укриття, але їх необхідно періодично провітрювати.

Також важливо контролювати вологість. Земля не повинна повністю пересихати, однак застій води не менш небезпечний. У горщику обов'язково мають бути дренажні отвори.

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Коли пересаджувати гортензію у відкритий ґрунт

Молоді рослини не варто висаджувати в сад одразу після осіннього укорінення. Морози можуть пошкодити ще слабку кореневу систему. Краще дочекатися весни й пересадити гортензію у відкритий ґрунт після того, як мине загроза заморозків.

Водночас доведеться запастися терпінням: після укорінення молодій гортензії може знадобитися близько двох-трьох років, перш ніж вона почне цвісти.

Самостійне розмноження має й ще одну перевагу. Живець, взятий зі здорового куща, фактично повторює характеристики материнської рослини. Тому можна заздалегідь знати, якого кольору будуть квіти та якою буде форма куща.

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