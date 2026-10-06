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Як правильно обрізати малину восени: важливі правила

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Як правильно обрізати малину восени: важливі правила
Правильна обрізка малини сильно впливає на щедрість врожаю наступного року. Джерело: Pexels

Осінь все ще тішить теплими днями – настала пора для обрізання плодових кущів, зокрема й малини. Усім, хто вирощує цю ягоду на власній ділянці, варто знати, як правильно проводити процедуру та чого краще уникати, щоб не нашкодити рослинам.

Вчасно й належно доглянута восени малина віддячить багатим урожаєм наступного літнього сезону. Як провести всі процедури без помилок, розповіло видання Interia Kobieta.

Що дає осіннє обрізання плодових кущів

Осінь – ідеальний час для санітарної та формувальної обрізки. Зараз особливу увагу слід приділити смородині, аґрусу, а також ремонатній малині, яка плодоносить на пагонах поточного року. Для останньої осіння обрізка є критично важливою, адже вона допомагає кущам краще підготуватися до морозів та гарантує рясний урожай наступного року.

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Завдяки цьому кущі малини навесні пустять нові, сильні пагони, які згодом щедро вродять ягодами. Крім того, рослини стануть стійкішими до хвороб та шкідників: видалення старих гілок, що уже завершили плодоношення, позбавляє спори грибків та комах затишних місць для зимівлі.

Видалення сухих верхніх частин також полегшує зимування кущів. Рослинам більше не доведеться витрачати ресурси на підтримку відмерлих фрагментів, завдяки чому вони набагато легше перенесуть низькі температури.

Як правильно обрізати малину восени: важливі правила

Обрізані за всіма правилами кущі малини дають щедрий врожай. Джерело: Pexels

Як правильно обрізати малину восени: головні правила

Ключових тонкощів щодо осінньої обрізки малини не так вже й багато. Але їх потрібно уважно дотримуватись.

  • Терміни проведення. Існує універсальне правило для всіх сортів. У вересні осіння малина зазвичай ще продовжує давати плоди, але якщо вона закінчила плодоносити раніше, обрізку можна починати одразу.
  • Техніка обрізки. Пагони, які віддали урожай, дуже легко впізнати за засохлими залишками суцвіть та ягід на верхівках. Їх потрібно зрізати до самого рівня землі, і робити це можна відразу восени.
  • Особливості дворічних сортів. Якщо у вас росте дворічна (літня) малина, яка утворює ягоди на торішніх пагонах, молоді зелені гілки, що виросли цього сезону й ще не цвіли, чіпати не можна – їх залишають на наступний рік.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим підживити смородину восени, щоб вона добре вродила наступного літа.

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