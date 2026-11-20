Поліграф використовують для перевірки кандидатів під час працевлаштування, виявлення можливих ризиків для роботодавців і з'ясування особистих питань. Пристрій фіксує психофізіологічні реакції людини, які можуть змінюватися, коли вона говорить неправду.

Відео дня

Водночас спроби протидіяти перевірці не завжди залишаються непомітними для фахівця. Про принципи роботи поліграфа та можливість його обманути Суспільному розповіла поліграфологиня з Дніпра Марина Лосевська.

Що саме фіксує поліграф

За словами Лосевської, поліграф працює з пам'яттю та підсвідомістю людини. Він не залежить від того, що саме говорить респондент, а фіксує його реакції на запитання та стимули. При цьому давність події не має значення: інформація може зберігатися в пам'яті навіть через 10–15 років.

Стандартний поліграф має сім датчиків, які вимірюють психофізіологічні реакції. Зокрема, вони фіксують потовиділення, зміни кровообігу, дихання та його затримки. Отримані показники відображаються на поліграмі.

Чи можна обдурити детектор брехні

Перед основним дослідженням поліграфолог проводить адаптаційний тест на ім'я. Під час нього людину навмисно просять збрехати, щоб побачити реакцію організму на обладнання.

Як пояснює фахівчиня, поліграфолога можна спробувати обманути за допомогою протидії: медикаментів, алкоголю, наркотичних речовин, медитації або навмисної зміни поведінки. Однак досвідчений спеціаліст може помітити такі спроби.

РЕКЛАМА

Окремо Лосевська прокоментувала поширену думку, що бажання сходити в туалет допомагає пройти перевірку. За її словами, у такому разі людина просто відволікається від запитань, а її реакції не пов'язані зі стимулами поліграфолога. Це можна помітити вже під час першого тесту.

Усі дослідження записують на відео – від моменту входу людини до кабінету й до завершення зустрічі. Це потрібно для захисту як респондента, так і самого поліграфолога, а також для підтвердження того, що фахівець не впливав на результати.

Головні історії дня

Кого найчастіше перевіряють на поліграфі

Понад 90% звернень до Лосевської пов'язані з перевірками під час працевлаштування, роботи та звільнення співробітників, зокрема в оборонних компаніях.

Поліграфологиня пояснює, що такі перевірки допомагають роботодавцям виявляти потенційні ризики до того, як працівник отримає доступ до конфіденційної інформації. Для оборонної сфери це особливо важливо через загрозу витоку даних про розташування підприємств, виробництво, переміщення та постачання військових товарів.

РЕКЛАМА

За її словами, кількість звернень останнім часом суттєво зросла. Одне дослідження триває приблизно годину-півтори, а за день вона в середньому перевіряє чотирьох-п'ятьох людей.

З якими людьми найважче працювати

Серед найскладніших випадків Лосевська називає перевірки військових, які повернулися з полону. За її словами, з такими респондентами потрібно працювати особливо обережно, адже будь-що може викликати в них сильну реакцію.

Поліграфологиня зізнається, що їй непросто емоційно відсторонитися від таких історій, зокрема через те, що її чоловік також військовий. Водночас під час дослідження вона має зберігати професійність і допомогти людині налаштуватися на розмову.

РЕКЛАМА

Також фахівчиня розповідає, що робота вплинула на її особисте життя: тепер вона краще помічає, коли людина поводиться нещиро або надає неправдиву інформацію.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Офісі генерального прокурора (ОГП) та регіональних прокуратурах триває кадровий аудит, за результатами якого вже ухвалили низку рішень. Зокрема, 24 прокурори пройшли поліграф, вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції "Карфаген", звільнили з органів прокуратури, а керівників двох обласних прокуратур вирішили звільнити з адміністративних посад.