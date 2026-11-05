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Як позбутися кротів на ділянці: є простий, але дієвий спосіб

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
552
Як позбутися кротів на ділянці: є простий, але дієвий спосіб
Позбутись кротів можна за допомогою простих алюмінієвих банок. Джерело: pavlinec

Звичайні алюмінієві банки з-під напоїв можуть стати дешевим засобом для відлякування кротів, полівок і птахів з городу або саду. Достатньо насадити таку ємність на будь-який металевий стовпчик, як вона почне створювати неприємні для шкідників шум та вібрації.

Принцип роботи відлякувача досить простий, розповідає видання Agronews.ua. Під поривами вітру легка банка починає розгойдуватися і ударятися об металевий стовпчик. Від ударів виникає не лише дзвінкий звук, невеликі коливання також передаються через конструкцію в землю.

Кроти і полівки, які прокладають підземні ходи, значною мірою орієнтуються за вібраціями ґрунту. Тому постійне стукотіння може порушувати звичне для них середовище та змушувати шукати спокійніше місце. За інформацією видання, саме так банки допомагають відлякувати гризунів від ділянки без використання хімії та негуманних методів.

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А зволікати із захистом саду від цих тварин не варто. Через свій підземний спосіб життя кроти та полівки можуть пошкоджувати газони, коріння молодих дерев і квіткові клумби.

Сигналізація на хвіртці та захист від птахів

Банка, прикріплена до в'їзної брами або садової хвіртки, може виконувати ще одну функцію – своєрідної механічної сигналізації. Коли хтось відчиняє стулку, вона починає голосно брязкати і сповіщати господарів, навіть якщо ті перебувають у дальній частині саду, про прихід відвідувачів.

Є в такого пристрою і ще одне призначення – відлякування птахів. Алюмінієва банка, що обертається на вітрі, відбиває сонячне світло та створює рухливі відблиски. За даними видання, вони можуть відлякувати шпаків, голубів і ластівок, які полюбляють сідати на парканах або облаштовувати гнізда під дахами. Завдяки цьому птахи рідше обирають такі місця для відпочинку, а паркан залишається чистішим.

Крім того, рух банки допомагає оцінити напрямок і силу вітру. Це може бути корисним для садівників, які планують обприскувати рослини, тому мають враховувати погодні умови.

Як позбутися кротів на ділянці: є простий, але дієвий спосіб

Порожні металеві банки допоможуть захистити сад від різних шкідників. Джерело: Pexels

Як закріпити банку і не посваритися з сусідами

Щоб саморобний відлякувач працював, недостатньо просто надягнути банку на паркан. Важливо, щоб металеві елементи безпосередньо контактували із землею або конструкцією, здатною добре передавати вібрації.

Один із найкращих варіантів – сталевий арматурний стрижень, заглиблений у ґрунт щонайменше на 30-40 см. На його верхівку насаджують банку з отвором. Тоді удари передаються безпосередньо в землю, де кроти й полівки прокладають свої ходи. Пластикові кілочки для такої конструкції не підходять, оскільки вони поглинають коливання. Також потрібно подбати про безпеку: краї розрізаних банок можуть бути гострими, тому пристрій слід розміщувати подалі від дітей і домашніх тварин.

Тим, кому не подобається вигляд саморобного відлякувача, варто звернути увагу на готові альтернативи. Серед них – сонячні вібраційні пристрої, ультразвукові відлякувачі на батарейках, декоративні вітряки з металевими брязкальцями, пластикові фігурки хижих птахів для встановлення на дахах і стовпчиках. Ще один варіант – спеціальна сітка від кротів, яку закладають під газон до висівання трави. Її вважають одним із найефективніших механічних способів захисту.

Водночас варто зважати на комфорт сусідів: безперервне брязкання банок у вітряну погоду може неабияк дратувати, особливо вночі. Альтернативою можуть стати сонячні відлякувачі, які встановлюють урівень із газоном і роботу яких люди не чують.

Але, звісно, найкращий результат дає комбінація кількох методів захисту. Об’єднайте використання механічних пасток, відлякувачів і природних запахів, і кроти з полівками не з’являться на вашій ділянці.

Раніше OBOZ.UA пояснював, які кущі потрібно обрізати перед зимою.

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