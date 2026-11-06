Як підтримувати військових після полону: ''Серце Азовсталі'' передає досвід майбутнім психологам

Тренер із посттравматичного зростання (ПТЗ) проєкту ГО "Серце Азовсталі" Сергій Яровий провів тренінг для військових, які повернулися з російського полону та проходять реабілітацію в клініці ADONIS. До зустрічі також долучилися студенти магістратури кафедри клінічної психології університету імені Шупика, які мали змогу ознайомитися з практичним досвідом роботи з військовими.

Відео дня

Тема тренінгу – "Важливість роботи психологів". Учасники говорили про роль психологічної підтримки у відновленні після полону, особливості взаємодії з військовими та значення фахового супроводу на шляху посттравматичного зростання.

Для студентів зустріч стала можливістю побачити, як відбувається робота з людьми, які пережили травматичний досвід війни, поспілкуватися з військовими та отримати практичне уявлення про виклики, з якими стикаються психологи під час роботи з цією аудиторією.

"Повернення з полону – це лише початок складного шляху відновлення. Важливо, щоб поруч із військовим були люди, які розуміють його досвід, можуть вислухати, підтримати й допомогти знайти внутрішні опори. Водночас майбутнім психологам важливо ще під час навчання отримувати практичний досвід взаємодії з військовими, розуміти їхні потреби та особливості пережитого. Адже якісна підтримка починається з розуміння людини", – зазначив Сергій Яровий, захисник Маріуполя та тренер із посттравматичного зростання "Серця Азовсталі".

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У своїй роботі проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" використовує методики посттравматичного зростання – підходу, який допомагає людині після пережитої травми не лише відновлюватися, а й знаходити нові сенси, внутрішні опори та можливості для подальшого життя. Один із ключових принципів цього підходу – "рівний – рівному", коли люди, які мають власний досвід війни та подолання її наслідків, підтримують інших на шляху відновлення.

Головні історії дня

Організація активно адаптує міжнародні практики посттравматичного зростання до українських реалій та впроваджує їх в Україні. Важливою частиною цієї роботи є не лише безпосередня підтримка оборонців Маріуполя та їхніх родин, а й поширення знань і практичного досвіду серед фахівців, які працюватимуть із ветеранами та іншими постраждалими від війни українцями.