У Петропавлівській Борщагівці – близько сотні людей прийшли штурмувати приватний будинок, який виявився офіційним пунктом тимчасової дислокації військової частини 3121 Національної гвардії України, що входить до 1-го корпусу НГУ "Азов". Привід – розігнані в соцмережах байки про "підвал для катувань" на 25–40 осіб, нібито смерть одного затриманого, тортури і вимагання 100 тисяч гривень за допуск медиків до "важкопоранених". На місці знайшли 18 осіб: більшість – мобілізовані на оформленні перед відправленням у навчальні центри, четверо – військовослужбовці зі статусом СЗЧ, затримані підрозділами НГУ. Ні 25, ні 40, ні трупів, ні катівень. Класика жанру: заголовок був страшніший за реальність.

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Далі почалося силове шоу. Група осіб у масках лізла через паркан, кидала фаєри, яйця, застосовувала сльозогінний газ і вміст вогнегасників, поблизу об’єкта фіксували звуки пострілів з вогнепальної або пневматичної зброї. На місце приїхали командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко, Військовий омбудсман Ольга Решетилова, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, заступник начальника поліції Київщини Максим Очеретяний, представники ДБР і СБУ. Півненко особисто завів родичів на територію і показав умови. Після огляду чотирьох бійців зі СЗЧ відправили до медзакладу НГУ. Заяви про тортури, незаконне утримання цивільних і загибель не підтвердилися. Дивно, так? Коли треба кричати "катують", то доказів нуль, а коли треба показати умови – чомусь все видно і все працює.

А тепер найсмачніше – "медична бригада", яка нібито рятувала поранених. Публічною спікеркою виступила жінка, яка назвалася лікаркою і власницею приватної служби "Мед-престиж". Насправді це 49-річна Валентина Молода. Вона власниця клініки пластичної та естетичної хірургії "Молода-я", керівниця кількох громадських організацій, але до власності чи керівництва ТОВ "Мед-престиж" не має жодного відношення. ТОВ "Мед-престиж" зареєстроване в Миколаєві на громадянина Ізраїлю Михайла Фурмана і припинило операційну діяльність ще у 2023 році. Карета швидкої, на якій приїхала "медична допомога", була продана клінікою приватним особам у 2024 році з юридичним зобов’язанням зняти всі логотипи та медичну символіку. Тобто на місце приїхав автомобіль з брендом недіючої клініки, спецсигналами і людьми, які не мають до цієї клініки жодного стосунку. Це не медицина, це реквізит. І щоб цей реквізит виглядав переконливо, треба було заздалегідь його підготувати. Випадково такі речі не з’являються.

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Біографія пані Молодої теж чудово доповнює картину. За даними реєстрів, вона притягалася за умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, провадження закрили в червні 2026 року за строками давності. Має історію притягнення за керування транспортом у нетверезому стані за ст. 130 КУпАП, залишення місця ДТП, дрібне хуліганство за ст. 173 КУпАП і суттєві борги перед банками. Ідеальний голос "правди" для протесту, де головна теза – "військові катують людей". Нічого особистого, просто факти. Якщо людина з таким шлейфом змінює рольові статуси – то волонтерка, то військова, то журналістка – і не надає жодного відео чи доказу "катувань", то це не медикиня, це інструмент.

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Медична частина теж розсипалася. Плями, які показували натовпу як "сліди крові і катувань", виявилися виділеннями з кишкової стоми одного з військовослужбовців. Це потребує догляду, але не є наслідком насильства. Синці в іншого бійця зі СЗЧ – наслідок автомобільної аварії до затримання. Тобто замість тортур – стома і ДТП. Але ж натовпу треба було щось емоційне, тому медичні показники перетворили на "катування". Це або свідома маніпуляція, або рівень компетентності, за який соромно навіть у коментарях.

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Правовий статус об’єкта теж не залишає простору для фантазій. Це не "нелегальна тюрма", а пункт тимчасової дислокації в/ч 3121 НГУ. Близько 80% підрозділів НГУ взагалі не мають стаціонарних пунктів постійної дислокації через розширення штату і ракетну загрозу. ТПД потрібен для збору мобілізованих, оформлення документів і відправки в навчальні центри, де підготовка триває 58 днів плюс 14 днів злагодження. Там же оформлюють затриманих після СЗЧ. Вилучення телефонів – базова вимога OPSEC, бо скупчення увімкнених мобільних пристроїв дає ворогу радіоелектронний слід для ударів. І саме публічне викриття локації під час цього цирку змусило командування НГУ терміново змінювати дислокацію та евакуйовувати особовий склад. Тобто "борці за права бійців" своїм штурмом і стрімами фактично допомогли ворогу позначити ціль. Це не протест, це подарунок для російської розвідки, упакований у патріотичні гасла.

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Особисто я бачу сплановану інформаційно-психологічну операцію або гібридну провокацію. Тобто найімовірніше ми маємо не стихійний бунт, а підготовлену постановку: фейковий медичний бренд, продана карета швидкої, спікерка з кримінальним анамнезом і боргами, група в масках із фаєрами і газом, тези про "підвал", "тортури", "100 тисяч" і "смерть". Мета – розгойдати суспільство, спровокувати НГУ на силову відповідь, а потім кричати "ось вони, кати". Якби хтось із НГУ відкрив вогонь, інформаційний ефект був би критичний. Тому що реальність з 18 особами і стомою нікого не цікавить, а "40 заручників у підвалі" – це готовий медійний продукт.

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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці має всі ознаки спланованої або оперативно підхопленої інформаційно-силової провокації. Винні не лише ті, хто тягнув фаєри і блокував військовий об’єкт. Винна й система, яка залишила комунікаційний вакуум навколо СЗЧ, не пояснила родинам статус і стан бійців і дозволила стороннім людям заповнити цей вакуум брехнею. Треба перевіряти фінансові та комунікаційні контакти Валентини Молодої та організаторів доставки "швидкої" на зв’язки з РФ або криміналом. Треба притягати до відповідальності за незаконне використання символіки екстрених служб, спецсигнали і силовий штурм. Треба розділяти локації мобілізованих і затриманих СЗЧ, бо змішувати їх в одному цивільному об’єкті – це готовий сценарій для провокації. І треба нарешті зробити нормальне інформування родин, бо коли люди не отримують відповідей від командування, вони отримують їх від Валентини Молодої з проданою каретою швидкої. А це вже не комунікація, це диверсія на дзвіночку.

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