Як підготувати лаванду до зими: поради для новачків

Лаванда потребує особливого догляду перед настанням холодів, адже не всі її різновиди добре переносять морози. Щоб рослина успішно перезимувала і наступного року знову тішила цвітінням, важливо правильно організувати полив, захистити коріння та уникати деяких поширених помилок.

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Як пише The Spruce, підготовку лаванди до зими варто починати ще восени, до перших сильних заморозків. Однак навіть якщо холоди вже настали, рослину можна захистити від несприятливих погодних умов.

Як правильно підготувати лаванду до зими

Насамперед фахівці радять відмовитися від сильної обрізки. Видалення великої кількості пагонів напередодні зими робить рослину вразливішою до морозів. Особливо небезпечно обрізати старі здерев'янілі стебла.

Восени можна лише злегка підрівняти кущ, не зачіпаючи його здерев'янілої частини, та видалити пошкоджені пагони. Основну обрізку краще залишити до весни.

Ще одна важлива умова успішної зимівлі – правильний полив. З наближенням холодів кількість води потрібно поступово зменшувати. У період зимового спокою лаванда потребує значно менше вологи, а її надлишок може спричинити загнивання коренів.

Особливо небезпечне поєднання перезволоженого ґрунту та морозів. Тому варто подбати про хороший дренаж і не допускати застою води біля коріння.

Чим укрити лаванду на зиму

Для захисту рослини від сильних морозів можна використати легкі повітропроникні матеріали. Найкраще підходять мішковина, бавовняна або лляна тканина.

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Укриття не повинно бути надто щільним, адже лаванда потребує хорошої циркуляції повітря. Надмірна вологість під укриттям може нашкодити рослині.

Також фахівці рекомендують:

Замульчувати ґрунт. Тонкий шар соснової хвої або подрібненого сухого листя допоможе захистити коріння від промерзання. Водночас мульча не повинна затримувати надмірну кількість вологи.

Тонкий шар соснової хвої або подрібненого сухого листя допоможе захистити коріння від промерзання. Водночас мульча не повинна затримувати надмірну кількість вологи. Захистити кущі від вітру. Якщо лаванда росте на відкритій ділянці, можна встановити невеликий вітрозахисний бар'єр, який не перешкоджатиме проникненню сонячного світла.

Якщо лаванда росте на відкритій ділянці, можна встановити невеликий вітрозахисний бар'єр, який не перешкоджатиме проникненню сонячного світла. Стежити за станом укриття. Важливо, щоб рослина не залишалася надовго у вологому середовищі.

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Що робити з лавандою у горщику

Лаванда, яку вирощують у контейнерах, потребує додаткової уваги. Її коріння менш захищене від морозів, ніж у рослин, висаджених у відкритий ґрунт.

Перед сильними холодами горщики можна перенести у захищене приміщення, наприклад у гараж або господарську будівлю. При цьому рослина повинна отримувати достатньо світла, тому бажано розмістити її біля вікна.

Якщо природного освітлення недостатньо, можна скористатися спеціальною лампою для рослин. Не варто ставити горщики біля дверей, які часто відчиняють, або в місцях із сильними протягами.

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Які морози витримує лаванда

Найкраще переносить холод вузьколиста, або англійська, лаванда. Вона здатна рости в п'ятій зоні морозостійкості USDA, де зимові мінімальні температури можуть опускатися приблизно до −29 °C. Проте навіть такій рослині за несприятливих умов може знадобитися додатковий захист.

Французька та іспанська лаванда значно чутливіші до морозів. Вони переважно підходять для регіонів із м'якими зимами, тому в холодному кліматі їх краще вирощувати в контейнерах і переносити на зимівлю в захищене місце.

Головне правило догляду за лавандою взимку – не допускати надмірної вологи, уникати сильної осінньої обрізки та забезпечити захист від морозів і холодного вітру. За таких умов рослина матиме більше шансів благополучно пережити зиму та відновити ріст навесні.

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