Через російські обстріли енергетичної інфраструктури українцям доводиться пристосовуватися до тривалих відключень електроенергії. Особливо складно взимку, коли разом зі світлом можуть зникати опалення, інтернет і можливість приготувати гарячу їжу.

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Втім, навіть без дорогих зарядних станцій можна зробити побут комфортнішим, використовуючи звичайні речі, які є майже в кожному домі. OBOZ.UA розповідає про п'ять простих лайфхаків, які допоможуть зберегти продукти, залишатися на зв'язку та зігрітися під час блекаутів..

Як забезпечити інтернет без електрики

Якщо мобільний зв'язок під час блекаутів працює нестабільно, варто дізнатися у свого провайдера про можливість підключення інтернету за технологією GPON. Це оптоволоконне з'єднання, яке за наявності резервного живлення обладнання провайдера може працювати навіть тоді, коли в будинку немає електрики.

Щоб користуватися інтернетом, необхідно забезпечити живлення домашнього Wi-Fi-роутера та оптичного термінала ONU. Для цього іноді достатньо звичайного павербанка зі спеціальними кабелями-перетворювачами USB-DC. Такі пристрої дозволяють подавати необхідну напругу на мережеве обладнання.

Однак перед підключенням потрібно перевірити напругу, потужність і сумісність кабелів із роутером та терміналом. Також варто уточнити, чи має сам провайдер резервне живлення, адже без нього навіть оптоволоконний інтернет може не працювати.

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Як освітити кімнату одним ліхтариком

Звичайний ліхтарик часто створює яскравий вузький промінь, який освітлює лише невелику частину приміщення. Однак його світло можна зробити м'якшим і розсіянішим за допомогою пластикової пляшки з водою.

Для цього достатньо поставити прозору або напівпрозору ємність із водою перед світлодіодним ліхтариком так, щоб промінь проходив крізь неї. Вода та стінки пляшки допоможуть розсіяти світло, завдяки чому воно охоплюватиме більшу площу. Такий імпровізований світильник стане у пригоді під час вечері, читання або виконання домашніх справ.

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Водночас важливо використовувати лише ліхтарики, які не нагріваються, та не перекривати вентиляційні отвори електронних пристроїв. Пляшку також слід встановити стійко, щоб уникнути випадкового потрапляння води на техніку.

Як довше зберегти продукти без холодильника

Під час тривалих відключень електроенергії однією з головних проблем стає зберігання продуктів. Допомогти можуть звичайні пластикові пляшки з водою, які варто заздалегідь заморозити. Для цього достатньо наповнити їх приблизно на три чверті та покласти в морозильну камеру. Вільне місце необхідне, оскільки під час замерзання вода розширюється.

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Заморожені пляшки працюватимуть як саморобні акумулятори холоду. За потреби одну з них можна перекласти до холодильного відділення, щоб уповільнити нагрівання продуктів. Водночас важливо якомога рідше відчиняти дверцята холодильника.

Зазвичай холодильник без електрики зберігає безпечну температуру приблизно чотири години, тоді як повністю заповнена морозильна камера – до 48 годин за умови зачинених дверцят. Додаткові акумулятори холоду можуть допомогти, але не гарантують збереження швидкопсувних продуктів протягом доби.

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Як приготувати гарячу їжу без плити

Якщо вдома встановлена електрична плита, під час блекауту приготування їжі може стати справжньою проблемою. У такому випадку допоможе звичайний термос, який здатний тривалий час зберігати високу температуру води.

Поки є електроенергія, можна закип'ятити воду та налити її в термос. Згодом окріп знадобиться для приготування продуктів, які не потребують тривалого варіння. Наприклад, кускус, вівсяні пластівці швидкого приготування або спеціальні каші достатньо залити гарячою водою відповідно до інструкції на упаковці.

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Якщо використовувати харчовий термос із широким горлом, страва довше залишатиметься теплою. Водночас варто пам'ятати, що не всі крупи можна безпечно приготувати простим запарюванням, тому краще обирати продукти, призначені саме для такого способу приготування.

Як зігрітися у квартирі без опалення

Коли батареї стають холодними, найкраще зосередитися на збереженні тепла в одному приміщенні, а не намагатися обігріти всю квартиру. Оберіть невелику кімнату, зачиніть двері, закрийте вікна щільними шторами та за можливості усуньте протяги. Водночас не можна перекривати вентиляційні отвори.

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Ще один незвичайний спосіб – встановити в кімнаті туристичний намет. Якщо його немає, можна облаштувати невеликий простір із ковдр, подібний до дитячої халабуди. Усередині варто розмістити спальники, теплі пледи та ковдри.

Такий прихисток допомагає зменшити відчуття протягів і частково зберегти тепло, яке виділяє людське тіло. Проте суттєвого підвищення температури повітря він не гарантує, тому важливо також подбати про теплий одяг, шкарпетки та додаткове утеплення місця для сну.

Особливо важливо не використовувати всередині намету свічки, газові пальники чи інші пристрої з відкритим полум'ям. Вони створюють ризик пожежі та отруєння чадним газом.

Навіть кілька простих побутових хитрощів можуть полегшити життя під час відключень електроенергії. Головне – підготувати необхідні речі заздалегідь і пам'ятати про безпеку, особливо коли йдеться про обігрів житла, зберігання продуктів та використання електронних пристроїв.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зменшити холод від вікон, коли нема опалення.