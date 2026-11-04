Як перевірити, чи діє досі відстрочка або бронювання від мобілізації: пояснення

В Україні перевірити чинність відстрочки від мобілізації або бронювання можна в застосунку "Резерв+". У ньому зазначено актуальний статус документа та строк його дії. Якщо автоматичного продовження не відбулося, потрібно з'ясувати причину й подати новий запит.

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Про це повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП). Відповідне роз'яснення оприлюднили в офіційному Telegram-каналі установи.

Як перевірити чинність відстрочки або бронювання

Для цього потрібно зайти у власний профіль у застосунку "Резерв+". Понад 90% відстрочок система продовжує автоматично: вона самостійно перевіряє наявність законних підстав, звіряючи дані з державними реєстрами.

У застосунку також відображаються поточний статус документа та дата завершення його дії.

У ТЦК наголошують, що самих лише обіцянок роботодавця оформити бронювання недостатньо. Працівникові варто переконатися, що бронювання вже оформлене та відповідний статус відображається в "Резерв+".

Подання списків на бронювання здійснюється підприємствами виключно через державний портал "Дія". Відповідну процедуру може провести лише директор підприємства, тож працівник не може оформити бронювання самостійно.

Хто має право на бронювання

Для отримання бронювання працівник має бути офіційно працевлаштований на підприємстві зі статусом критично важливого. Ще одна обов'язкова умова – належним чином оформлені військово-облікові дані. Якщо з ними є проблеми, це зазвичай унеможливлює бронювання.

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Водночас для двох категорій підприємств передбачено винятки:

підприємств оборонно-промислового комплексу;

підприємств, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України.

Такі роботодавці можуть тимчасово забронювати працівників на строк до 45 днів, навіть якщо ті мають певні порушення правил військового обліку.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили автоматично

Якщо автоматичного продовження не відбулося, фахівці радять:

Переконатися, що законна підстава для відстрочки досі існує. Перевірити актуальність персональних даних у державних реєстрах. Подати новий запит через застосунок "Резерв+" або особисто звернутися з необхідними документами до найближчого ЦНАПу.

Головні історії дня

Щоб уникнути проблем із військовим обліком, військовозобов'язаним варто регулярно перевіряти чинність документів і своєчасно оновлювати свої дані.

Раніше OBOZ.UA писав, що в Україні розглядають можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, серед запропонованих заходів – арешт банківських рахунків, тимчасове обмеження права керувати автомобілем та інші санкції. Водночас ці ініціативи ще не затверджені й потребують законодавчого врегулювання.