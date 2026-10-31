Як перевести вікна у зимовий режим: інструкція

Із настанням холодів українці шукають способи зберегти тепло в оселі та захиститися від протягів. Одним із найпростіших рішень може стати регулювання металопластикових вікон, яке дозволяє зробити прилягання стулки до рами щільнішим.

Відео дня

Однак так званий зимовий режим передбачений не в усіх конструкціях, а іноді змінювати налаштування взагалі не потрібно. OBOZ.UA наголошує, що перш ніж братися за регулювання, варто перевірити герметичність вікон і з'ясувати, чи підтримує фурнітура таку можливість.

Чи потрібно переводити вікна у зимовий режим

Поширена думка, що всі металопластикові вікна необхідно регулювати двічі на рік, не зовсім правильна. Насправді зимовий і літній режими – це умовні назви різного ступеня притискання віконної стулки до рами.

У багатьох сучасних конструкціях цей показник можна змінювати за допомогою спеціальних металевих деталей – цапф або ексцентриків. Вони розташовані на торці стулки та відповідають за її фіксацію під час зачинення.

Якщо вікна добре утримують тепло, легко зачиняються та не пропускають холодне повітря, додаткове регулювання може бути зайвим.

Ба більше, надмірне притискання здатне прискорити зношування гумових ущільнювачів. Через постійне навантаження вони поступово втрачають еластичність, а віконну ручку стає складніше повертати.

РЕКЛАМА

Збільшувати притискання варто лише за потреби, коли стулка недостатньо щільно прилягає до рами й через це виникають протяги.

Як перевірити, чи пропускає вікно холод

Перш ніж змінювати налаштування фурнітури, можна провести простий тест зі звичайним аркушем паперу.

Для цього потрібно:

Відчинити вікно та прикласти аркуш паперу до рами в місці розташування ущільнювача. Зачинити стулку так, щоб папір опинився між нею та рамою. Обережно потягнути аркуш на себе.

Якщо папір виходить із помітним опором, притискання в цьому місці, найімовірніше, достатнє. Якщо ж аркуш витягується практично без зусиль, це може свідчити про недостатню герметичність.

Головні історії дня

Перевірку бажано повторити в кількох місцях по периметру вікна, оскільки щільність прилягання може відрізнятися.

Як самостійно перевести вікна у зимовий режим

Якщо фурнітура передбачає регулювання притискання, виконати його часто можна самостійно. Залежно від конструкції знадобиться шестигранний ключ, викрутка або інший інструмент, передбачений виробником.

Покрокова інструкція:

Відчиніть вікно. Огляньте торець стулки та знайдіть металеві цапфи або ексцентрики. Зазвичай їх декілька. Визначте тип механізму. Ексцентрики можуть мати отвір під шестигранник, проріз для викрутки або спеціальну форму, що дозволяє повернути їх вручну. Перевірте позначки. На деяких механізмах нанесені символи "+" і "−" або спеціальні риски, які допомагають визначити ступінь притискання. Обережно поверніть регулювальний елемент. Встановіть його в положення сильнішого притискання відповідно до інструкції виробника. Напрямок повороту залежить від моделі фурнітури. Перевірте решту цапф. За необхідності відрегулюйте інші точки притискання. Зачиніть вікно. Переконайтеся, що ручка повертається без надмірних зусиль, а стулка щільно прилягає до рами.

РЕКЛАМА

Після регулювання можна ще раз скористатися тестом із папером, щоб перевірити результат.

Яких помилок варто уникати

Найпоширеніша помилка – намагання максимально затягнути всі регулювальні елементи. Насправді надто сильне притискання не обов'язково покращить теплоізоляцію, зате може пошкодити ущільнювачі та створити додаткове навантаження на фурнітуру.

Не варто застосовувати силу, якщо ексцентрик не повертається або віконна ручка почала заїдати. Це може свідчити про неправильне положення механізму або несправність.

РЕКЛАМА

Також слід враховувати, що не всі металопластикові вікна мають можливість сезонного регулювання.

Якщо після налаштування протяги залишаються, причиною можуть бути зношені ущільнювачі, перекіс стулки або порушення герметичності монтажних швів. У таких випадках краще звернутися до майстра.

Крім того, варто регулярно очищувати фурнітуру від забруднень і доглядати за гумовими ущільнювачами відповідно до рекомендацій виробника.

Головне правило – не переводити вікна у зимовий режим автоматично щороку. Якщо вони залишаються герметичними та добре утримують тепло, змінювати налаштування немає потреби.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому в холодильнику накопичується вода і як з цим боротися.