Як оживити заміокулькас: дієві домашні добрива

Заміокулькас росте настільки повільно, що кілька місяців без жодного нового листка для нього – цілковита норма. Проте коли пауза у рослини триває понад рік, це сигнал про необхідність змін у догляді.

Відео дня

Експерти з вирощування кімнатних рослин застерігають, що підживлення "наосліп" тут не зарадить. Видання Deccoria поспілкувалося зі знавцями і розповіло, чому заміокулькас зупиняється в рості та як приготувати ефективні домашні добрива.

Чому заміокулькас не випускає нових пагонів і завмирає

Заміокулькас належить до найповільніших кімнатних рослин. Узимку його ріст практично зупиняється, а потреба у поливі скорочується до разу на місяць. Таке сезонне затишшя є природним, однак якщо пауза затягується на рік чи більше – це вже проблема.

Найпоширеніша причина тривалого застою – брак світла. Рослина спокійно мириться з напівтінню і навіть тінню, але для активного вигону нових гілок їй потрібне яскраве розсіяне освітлення. Переставте горщик ближче до вікна. Але стережіться прямих сонячних променів, які залишають опіки на листі. У надто темному кутку нові пагони ростимуть тонкими й витягнутими.

Другий фактор – холод. Походячи із сухих лісів та саван Східної Африки, заміокулькас чутливий до низьких температур і потребує щонайменше 16 °C. Переконайтеся, що вазон не стоїть на протязі від балконних дверей чи мікропровітрювання.

РЕКЛАМА

Які ґрунт і горщик потрібні заміокулькасу

Заміокулькас найкраще почувається у легкому субстраті, який не затримує воду. Його м'ясисте бульбоподібне кореневище накопичує вологу на кілька тижнів наперед, тому в постійно мокрому ґрунті воно швидко загниває. Ідеальна суміш наполовину складається з торф'яного чи кокосового субстрату, а решта – порівну перліт і великозернистий пісок. Схожі властивості має готовий ґрунт для кактусів і сукулентів.

Горщик для рослини обов'язково повинен мати дренажні отвори, а його діаметр має бути лише трохи більшим за кореневу грудку. У занадто просторому вазоні залишається забагато вологої землі, з якої коріння не встигає пити воду, через що ґрунт довго просихає. Щойно куплену рослину варто одразу пересадити з важкого транспортувального ґрунту, адже він надто довго утримує вологу.

Головні історії дня

Як правильно поливати заміокулькас восени

Восени потреба заміокулькаса у воді відчутно знижується. Дні коротшають, ріст уповільнюється, а земля висихає значно довше, ніж улітку. Якщо в розпал сезону достатньо двох поливів на місяць, а взимку – одного, то восени орієнтуйтеся на щось середнє. Втім, головне – не рахувати дні, а перевіряти сам ґрунт: він має просохнути на всю глибину.

РЕКЛАМА

Верхній шар просихає найшвидше, тому орієнтуватися лише на нього є помилкою. Краще занурити дерев'яну шпажку глибоко в землю: якщо вона виходить вологою й з частками ґрунту, з поливом слід зачекати.

Восени заміокулькас поливають рідко, але рясно – так, щоб вода просочилася в піддон, після чого її залишки через 15 хвилин обов'язково зливають. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Якщо сумніваєтеся – краще зачекайте кілька днів: засуху ця рослина перенесе значно краще за перелив.

Домашні добрива для заміокулькаса: банан, желатин та сочевиця

РЕКЛАМА

Натуральні підживлення доповнюють догляд, але не замінять гарного освітлення чи пухкого ґрунту. Оскільки вазон росте повільно, за весь вегетаційний період його достатньо підживити лише 1-2 рази. Частіше внесення добрив не прискорить ріст, але може спалити коріння.

З жовтня по лютий підживлення зупиняють повністю, адже в період спокою рослина не засвоює поживні речовини. Щойно пересаджений вазон також не чіпають перші кілька тижнів – йому вистачає ресурсів із нового ґрунту.

Ефективне домашнє підживлення можна приготувати з бананової шкірки, багатої на калій. Подрібніть шкірку одного банана, залийте літром води та настоюйте дві доби. Процідженим настоєм поливають рослину без розведення. Утім, оскільки свіжа шкірка складається переважно з води, такий настій буде досить м'яким і лише частково замінить повноцінний живильний комплекс.

РЕКЛАМА

Підійде для заміокулькаса і звичайний харчовий желатин. Розчиніть чайну ложку без гірки желатинового порошку в склянці гарячої води, після чого доведіть об'єм холодною водою до одного літра. Такий засіб працює як м'яке азотне добриво, оскільки білок розкладається в ґрунті поступово. Застосовуйте желатин навесні лише раз на сезон, адже надлишок азоту призводить до витягування та стоншення пагонів.

Якщо маєте під рукою сочевицю, перемеліть столову ложку зерен і змішайте цей порошок із ґрунтом під час пересаджування. Він розкладатиметься протягом кількох місяців, поступово віддаючи корисні речовини.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як реанімувати орхідею, в якої почало опадати листя.