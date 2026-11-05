Як оформити відстрочку по догляду за батьками: детальне пояснення

У 2026 році для отримання відстрочки по догляду за батьками військовозобов'язаним потрібно підтвердити факт постійного догляду. Для цього до ТЦК необхідно надати спеціальний акт або довідку про отримання державної компенсації.

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Самої наявності хворого родича недостатньо, якщо в родині є інші люди, які можуть доглядати за ним. OBOZ.UA , посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України №560, детально розповідає про цю процедуру.

Що потрібно для відстрочки по догляду за батьками

Якщо раніше спеціальні документи вимагали лише від тих, хто доглядає за батьками дружини, то тепер правила посилили для всіх.

Військовозобов'язаний має довести факт постійного догляду одним із двох способів:

надати акт про здійснення догляду;

подати довідку про отримання державної компенсації за догляд.

Виняток передбачений для опікунів недієздатних осіб. Їм достатньо надати судове рішення.

Як оформити постійний догляд: основні етапи

Процедура базується на пункті 9 статті 23 закону про мобілізацію. Починати потрібно із сімейного лікаря.

1. Отримати медичний висновок. Лікар має підтвердити, що людина потребує сторонньої допомоги. Для цього її направляють на ЛКК або оцінювання функціонування. Після обстеження видають висновок за формою 080-4/о чи 080-2/о. Альтернативою може бути витяг із рішення ЕКОПФО.

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2. Оформити компенсацію за догляд. Після отримання медичного висновку можна звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН) для призначення грошової компенсації.

3. Отримати акт про догляд. Якщо оформлення компенсації не підходить, потрібно подати заяву до місцевої ради або ЦНАПу для складання акта здійснення догляду.

4. Подати документи до ТЦК. Після збирання всіх довідок необхідно передати пакет документів до територіального центру комплектування.

Які документи подавати до ТЦК

Для оформлення відстрочки знадобляться:

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паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтво про народження для підтвердження родинних зв'язків;

медичний висновок ЛКК або витяг із рішення ЕКОПФО;

акт про догляд або довідка про отримання соціальних виплат;

заява за додатком 4 до постанови №560.

Документи можна подати особисто, надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення або передати через представника з нотаріальною довіреністю.

ТЦК та СП мають ухвалити рішення протягом семи робочих днів. Якщо розгляд затягується, можна подати заяву з вимогою письмової відповіді або поскаржитися до обласного ТЦК чи Міністерства оборони.

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Як оформити опікунство над батьками через суд

Опікунство стосується родичів, яких офіційно визнали недієздатними через стійкі психічні розлади або деменцію. Такий статус можна отримати лише через суд. Збір документів і розгляд справи зазвичай тривають від півтора до двох місяців.

Щоб стати опікуном, необхідно:

отримати попередній висновок органу опіки та піклування;

подати позов із медичними довідками та історією хвороби;

пройти обов'язкову судово-психіатричну експертизу;

після позитивного рішення оформити посвідчення опікуна.

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Однак судове рішення не гарантує автоматичної відстрочки. ТЦК розглядає кожну ситуацію індивідуально. Важливо, щоб чоловік фактично проживав із хворим родичем, а в родині не було інших людей, здатних забезпечити догляд.

Чому суди відмовляють у відстрочці по догляду

У 2025 році Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув справу №400/560/25. Чоловік просив надати відстрочку, оскільки доглядав за матір'ю, однак отримав відмову. Причиною стало те, що він мав двох рідних сестер, які за законом також зобов'язані піклуватися про батьків.

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В іншій справі №300/1665/25 Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав законною мобілізацію чоловіка, який доглядав за матір'ю з другою групою інвалідності та психічним розладом.

На момент призову чоловік ще не оформив опікунство та не подав відповідну заяву до ТЦК. Саме тому судді визнали дії територіального центру комплектування законними.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про мобілізацію чоловіків 50+: кого можуть призвати в Україні. Так, отримати повістки можуть військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, що визнані придатними і не мають оформленої відстрочки чи бронювання. І чоловіки у віці від 50 до 60 років призову підлягають на загальних засадах, особливих умов для цієї вікової категорії законодавством не передбачено.