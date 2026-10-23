Як обрати хорошу хризантему: тест флориста

Пишне цвітіння хризантеми, що продається у садовому центрі, ще не означає, що це найкращий варіант для купівлі. Часто буває, що такі рослини швидко відцвітають, а потім гинуть.

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Тому перед покупкою флористи радять провести простий тест, який допоможе визначити, чи здорова хризантема та чи має вона міцну кореневу систему. Як провести цей тест, розповіло видання Deccoria.

Тест для хризантеми

Красиві різнобарвні хризантеми зараз найчастіше купують у горщиках, щоб одразу прикрасити ними свій простір. Звісно, кожному хочеться, аби рослина якомога довше зберігала свіжість і тішила пишними квітами.

Виявляється, багато залежить уже від вибору конкретної рослини. Купувати найгарнішу хризантему, на якій усі квіти повністю розкрилися, – не завжди найкраща ідея. Такі екземпляри могли почати цвісти ще кілька днів тому, тож їхнє цвітіння може завершитися значно раніше, ніж у рослин із нерозкритими бутонами. Саме тому навіть дві хризантеми, придбані в один день, можуть почати втрачати пелюстки в різний час.

Обираючи хризантему, уважно огляньте її бутони. Найкраще, якщо вони ще закриті, але вже набули кольору. Це означає, що квіти можуть розкриватися й тішити око ще кілька тижнів. Зеленим, щільно закритим бутонам знадобиться більше часу, щоб дозріти й розпуститися.

Також можна скористатися тестом, який рекомендують флористи. Для цього достатньо підняти горщик і уважно оглянути нижню частину рослини. Особливу увагу зверніть на листя біля основи стебел. Якщо воно зелене, пружне й не має ознак пожовтіння, це свідчить про здорову кореневу систему та відсутність проблем через надмірний полив або пересихання ґрунту. Пожовкле чи знебарвлене нижнє листя – перша ознака того, що хризантема ослаблена. Навіть якщо її верхня частина має розкішний вигляд, краще пошукати інший екземпляр.

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Як доглядати за хризантемами в горщиках, щоб вони довше цвіли

Вибрати хорошу хризантему – лише половина справи. Щоб не довелося викидати горщик уже за два тижні, рослині потрібно забезпечити належний догляд. Насамперед варто правильно вибрати місце. Хризантеми люблять світлі ділянки з легкою півтінню: за таких умов бутони охочіше розкриваються. Водночас уникайте місць під прямим сонцем, яке може пошкодити пагони, а також ділянок, де рослина потерпатиме від сильних поривів вітру.

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Часто хризантеми в’януть через неправильний полив. Не варто надмірно зволожувати ґрунт, а якщо зайва вода стекла в піддон, її потрібно відразу вилити. Застій вологи може спричинити загнивання коренів. Поливаючи рослину, спрямовуйте воду безпосередньо до коріння й намагайтеся не мочити листя та квіти.

Корисним прийомом у догляді за хризантемами є мульчування. Достатньо розкласти в горщику тонкий шар органічної мульчі. Вона допоможе утримувати вологу в ґрунті, а в міру розкладання збагачуватиме його й постачатиме рослині додаткові поживні речовини.

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Як і багато інших рослин, що рясно цвітуть, хризантеми добре реагують на регулярне видалення зів’ялих суцвіть. Це стимулює утворення нових квітів і допомагає рослині спрямовувати сили на бутони, які ще не розкрилися. Так можна продовжити цвітіння й підтримувати охайний вигляд хризантеми. Крім того, регулярно оглядайте листя, щоб вчасно помітити перші ознаки хвороб або появу шкідників.

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