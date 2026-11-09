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Як нагріти їжу без світла і газової плити: рятівні лайфхаки

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
309
Як нагріти їжу без світла і газової плити: рятівні лайфхаки
Як готувати їжу, коли немає світла та газу. Джерело: NurPhoto

Варварські російські обстріли нашої енергетики посилюються, і цієї зими українці ризикують лишитися не тільки без світла, але і без газу. Але як в таких умовах можна буде приготувати собі щось гаряче поїсти або закип’ятити чай?

Досвідчені виживальники та туристи, які довгий час проводять на природі, мають з цього приводу кілька порад. OBOZ.UA розповідає, що саме вони рекомендують.

Туристична газова плитка

Як нагріти їжу без світла і газової плити: рятівні лайфхаки

Туристична плитка чи пальник - чи не найзручнійший спосіб готувати гарячу їжу під час відключень. Джерело: Evgen_Prozhyrko

Один із найзручніших варіантів на випадок відключень – це компактна туристична газова плитка. Вона працює від змінного балона з бутаном, швидко нагрівається і дає змогу не лише підігріти готову страву, а й приготувати повноцінний обід: зварити суп, кашу, макарони або закип'ятити воду для чаю.

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Такі плитки зазвичай мають одну конфорку, а балон встановлюється безпосередньо в корпус приладу. Вони не потребують підключення до електромережі, тож можуть стати в пригоді під час тривалих відключень.

Важливо заздалегідь подбати про запас сумісних газових балонів і перевіряти їхню цілісність перед використанням. Плитку потрібно ставити на рівну стійку поверхню, тримати подалі від легкозаймистих предметів і не залишати без нагляду. І будьте дуже уважні: ці пристрої призначені для використання надворі, адже під час їхньої роботи може утворюватися чадний газ. Тому, користуючись таким приладом, будьте дуже обережні і не забувайте провітрювати приміщення опісля.

Хімічні елементи для нагрівання їжі

Ще один спосіб отримати гарячу їжу без вогню та електрики – спеціальні пакети з безполуменевими нагрівачами. Їх використовують, зокрема, у військових сухпайках і туристичних наборах харчування. Усередині такого пакета міститься суміш речовин, яка під час контакту з водою запускає хімічну реакцію з виділенням тепла.

Принцип використання простий: у спеціальний пакет кладуть герметично запаковану порцію готової їжі, додають зазначену в інструкції кількість води і чекають. Зазвичай страва нагрівається приблизно за 10-15 хвилин. Проте сирі продукти приготувати таким методом не вийде.

Перевага цього способу – відсутність відкритого полум'я, плити чи пальника. Такі нагрівачі зручні в дорозі, на природі та в ситуаціях, коли немає можливості розпалити вогонь. Водночас важливо користуватися ними відповідно до інструкції: не відкривати нагрівальний пакет і не вживати його вміст чи воду, що залишилася після реакції.

Туристичний пальник

Як нагріти їжу без світла і газової плити: рятівні лайфхаки

За можливості краще готувати їжу під час відключень надворі. Джерело: SERGEI SUPINSKY

Компактний туристичний пальник – ще одна альтернатива звичайній плиті, яка не залежить від електроживлення та газпостачання. На відміну від настільної газової плитки, він зазвичай має невелику пальникову головку, яку накручують безпосередньо на різьбовий газовий балон. Такий пристрій займає мало місця, його зручно брати із собою в похід або тримати вдома як запасний варіант.

На пальнику можна закип'ятити воду, підігріти консерви або приготувати просту страву в невеликому казанку чи каструлі. Для цього знадобиться відповідний посуд, який стійко стоятиме на опорах приладу.

Під час вибору варто звернути увагу на сумісність пальника з балоном і тип пального. У холодну погоду деякі газові суміші працюють гірше, тому потрібно враховувати температурні обмеження, зазначені виробником. Як і туристичну плитку, пальник краще використовувати надворі і встановлювати на стійкій негорючій поверхні. Не можна допускати перегрівання балона або накривати його великим посудом, який передаватиме тепло на корпус.

Мангал або багаття у дворі

Якщо є приватний двір або безпечне місце на відкритому повітрі, виручити можуть мангал чи звичайне багаття. На вугіллі або дровах можна не тільки посмажити м'ясо й овочі, а й закип'ятити воду, розігріти консерви або приготувати страву в казані.

Для багаття знадобляться сухі дрова, сірники або запальничка, а також посуд, придатний для використання на відкритому вогні. Якщо потрібно лише підігріти готову їжу, зручніше поставити каструлю на решітку мангала або підвісити казанок над жаром. Для повноцінного приготування страв краще дочекатися, поки дрова прогорять і утвориться рівномірний жар.

Розпалювати вогонь потрібно подалі від будівель, автомобілів, сухої трави та інших легкозаймистих предметів. Не можна залишати багаття без нагляду, а після приготування його слід повністю загасити. Мангал і багаття призначені винятково для використання надворі: готувати на них у квартирі, гаражі чи іншому закритому приміщенні небезпечно через ризик перекидання полум’я та отруєння чадним газом.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що потрібно мати вдома на випадок тривалих відключень світла.

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