Через тривалі відключення електроенергії навіть звичайні побутові справи можуть перетворитися на справжній виклик. Зокрема, без світла буває складно приготувати чай, розігріти їжу або нагріти воду для гігієнічних процедур.

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Однак існує кілька альтернативних способів нагрівання води, які допоможуть у разі знеструмлення оселі. Про них розповідає OBOZ.UA.

Туристичний газовий пальник

Одним із найпрактичніших пристроїв для нагрівання води без електрики є туристичний пальник. Він працює від компактного газового балона, займає небагато місця та дозволяє досить швидко нагріти воду в металевому посуді.

Під час вибору такого пристрою варто звертати увагу на потужність, витрату палива та стійкість конструкції.

Більшість туристичних пальників призначені для використання на відкритому повітрі. Застосовувати їх у приміщенні можна лише тоді, коли це прямо дозволено виробником, із дотриманням вимог щодо вентиляції та пожежної безпеки.

Нагрівання води на багатті

Цей спосіб стане в пригоді насамперед власникам приватних будинків, які мають можливість облаштувати безпечне місце для розведення вогню.

За допомогою багаття можна нагріти значно більший об'єм води, ніж із використанням невеликих портативних пристроїв. Для цього знадобиться металевий посуд, придатний для контакту з відкритим полум'ям.

Важливо пам'ятати, що розпалювати багаття можна лише на відкритому повітрі у дозволених для цього місцях, подалі від будівель та легкозаймистих матеріалів.

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Спиртовий пальник

Ще одним альтернативним джерелом тепла є спиртівка. Такий пристрій зазвичай використовують туристи під час походів, коли немає доступу до звичних кухонних приладів.

Спиртовий пальник має компактні розміри та підходить для нагрівання невеликої кількості води, наприклад, для приготування чашки чаю.

Водночас спиртове полум'я може бути майже непомітним, тому користуватися таким пристроєм потрібно особливо обережно. Категорично не можна доливати паливо в гарячу або запалену спиртівку. Використовувати туристичні моделі слід на відкритому повітрі.

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Портативна газова плитка

Компактна газова плитка зі змінним балоном може стати альтернативою електричній кухонній техніці. На відміну від невеликого туристичного пальника, вона зазвичай має ширшу та стійкішу поверхню для розміщення посуду.

За допомогою такого пристрою можна не лише нагріти воду, а й приготувати гарячу їжу.

Для використання вдома необхідно обирати виключно моделі, призначені для роботи у приміщеннях. Також важливо забезпечити належну вентиляцію, не допускати перегрівання балона та дотримуватися інструкції виробника.

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Свічки

Звичайні свічки також виділяють тепло, однак їхньої потужності недостатньо для швидкого та ефективного нагрівання води.

Використання кількох свічок одночасно під посудом може призвести до перегрівання воску, займання та виникнення пожежі. Саме тому саморобні конструкції зі свічок не рекомендується використовувати для кип'ятіння води.

Натомість під час відключень електроенергії варто заздалегідь створити запас гарячої води в якісному термосі. Він допоможе зберегти її температуру протягом кількох годин без додаткового нагрівання.

Не залишайте відкритий вогонь без нагляду та не використовуйте туристичне обладнання у закритих приміщеннях, якщо воно для цього не призначене.

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