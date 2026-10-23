Моральна травма у військових: як вона формується і чому вам потрібно про неї знати?

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Моральна травма – одна з важливих концепцій для розуміння психологічних наслідків війни.

Я стикаюсь з нею періодично в моїй роботі з військовими. Тому хотів би приділити їй увагу. І також буду говорити на моєму курсі, на який запрошую вас.

Що це?

Моральна травма – це глибоке психологічне, емоційне та іноді духовне страждання, яке виникає внаслідок переживання, вчинення або спостереження подій, що суперечать фундаментальним моральним переконанням людини, або внаслідок зради з боку тих, кому вона довіряла.

Ключова ідея: військовий може переживати не лише травму від небезпеки життю, а й від того, що він зробив, чого не зміг зробити, що побачив або як із ним повелися інші.

Які ситуації можуть призводити до моральної травми?

У військовому контексті можна виділити 5 типових ситуацій.

1. Власні дії, які суперечать моральним переконанням.

Військовий може вважати, що вчинив неправильно, порушив власні принципи або завдав шкоди іншій людині. Він може повертатися до події з думками: "Я не повинен був так робити", "Я мав учинити інакше".

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Важливо враховувати бойові обставини: рішення могли ухвалюватися за секунди, за неповної інформації та за відсутності хороших альтернатив.

2. Неможливість урятувати інших.

Військовий може переживати провину через загибель побратима, навіть якщо об'єктивно не мав можливості йому допомогти. Іноді людина оцінює власні дії заднім числом, уже знаючи результат, якого не могла передбачити в момент події.

3. Свідчення жорстокості або несправедливості.

Зіткнення з убивством цивільних, насильством, приниженням або іншими порушеннями моральних норм може руйнувати уявлення про людську гідність і справедливість.

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4. Переживання зради.

Військовий може відчувати, що його покинули, обманули або несправедливо поставилися до нього ті, кому він довіряв. Це може стосуватися командування, побратимів, керівництва чи державних інституцій.

5. Морально складні рішення.

Іноді військовий опиняється перед вибором, у якому кожен доступний варіант має негативні наслідки. Навіть якщо рішення було обґрунтованим у конкретних обставинах, його наслідки можуть суперечити особистим цінностям людини.

У дослідженнях моральної травми ці ситуації часто описують через три широкі категорії: вчинення морально неприйнятної дії, свідчення такої дії та переживання зради з боку авторитетних осіб або інституцій.

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При цьому моральні очікування від себе можуть залишатися незмінними.

Військовий може вважати, що повинен захистити побратима, урятувати пораненого, не залишити нікого позаду. Але реальність може не дозволити виконати ці зобов'язання.

Виникає внутрішня суперечність: "Я знаю, як мав би вчинити, але обставини не дозволили мені цього зробити".

Оця суперечність і мучить військового зсередини. Він порушив власні цінності, власні переконання і тепер живе з цим.

Головний висновок: моральна травма у військового може формуватися тоді, коли пережиті події вступають у глибоку суперечність із його моральними переконаннями, уявленнями про власну відповідальність або очікуваннями щодо інших людей. Її наслідки можуть виходити далеко за межі спогадів про бойові події – впливати на самооцінку, довіру, стосунки, духовність і здатність уявляти власне майбутнє.

Примітка: моральна травма не є самостійним офіційним психіатричним діагнозом. Наукові визначення та способи її оцінювання продовжують розвиватися.

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