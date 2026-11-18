Коли в Україні відбуваються відключення електроенергії через російські обстріли, чимало будинків також залишаються і без опалення. В такі моменти надзвичайно важливим стає збереження наявного тепла в приміщенні.

Відео дня

Як лайфхаки можуть із цим допомогти, видання Independent розпитало у Стівена Ганкінсона, фахівця з енергоефективності компанії Electric Radiators Direct. І він дав кілька порад, як можна не замерзнути в оселі, де не працюють або погано гріють радіатори.

Тримайте ноги в теплі

"Тепло ніг значною мірою впливає на температуру тіла та кровообіг, тому важливо подбати про те, щоб вони не мерзли", – пояснює Ганкінсон. За його словами, найпростіший і водночас надзвичайно дієвий спосіб зігріти ноги – це одягнути товсті м’які шкарпетки. Домашні капці також добре підходять для цього: вони створюють додатковий теплоізоляційний шар, підтримують стопи та допомагають уникнути ковзання на ламінаті чи плитці.

Крім того, експерт радить робити теплі ванночки для ніг. "Спробуйте потримати ноги в теплій воді – це покращить кровообіг і допоможе їм довше залишатися зігрітими. Однак після процедури обов’язково ретельно витріть ноги насухо, адже залишкова волога може спричинити відчуття холоду", – додає Ганкінсон.

Одягайтеся у багато шарів одягу

Теплий одяг потрібен не лише для комфорту, а й для підтримання нормальної роботи організму. "У людей, схильних до сухості шкіри, сувора зимова погода може посилювати цю проблему. Тому в холодну пору важливо зберігати вологу в шкірі, одягаючи кілька шарів одягу", – пояснює Ганкінсон.

РЕКЛАМА

Тривале перебування в сильному холоді може призвести до небезпечних для життя станів, зокрема переохолодження. Особливо високий ризик у тих, чия імунна система вже ослаблена. Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я взимку, варто обирати одяг із матеріалів, які добре утримують тепло, наприклад щільної бавовни та вовни. Тож, коли температура знижується, фахівець також радить одягати теплу піжаму та затишний халат.

Усуньте протяги

Перевірте вікна, двері та будь-які щілини в домі: через невеликі проміжки тепло може виходити з приміщення, а холодне повітря – проникати всередину. Вам потрібно їх максимально блокувати. У цьому допоможуть ущільнювачі для вікон і дверей, спеціальна стрічка для захисту від протягів або звичайні валики, які кладуть біля дверей.

Головні історії дня

Не менш важливим є і утеплення будівлі. Якщо горище або стіни недостатньо ізольовані, будинок буде швидше втрачати накопичене тепло.

Закривайте штори та жалюзі

Якщо зашторювати вікна, виходячи з дому, тепло залишатиметься всередині протягом дня, тож після повернення приміщення буде теплішим. Щоб зробити цей лайфхак ще ефективнішим, можна встановити жалюзі з термопідкладкою. Вони допоможуть зупинити протяги та утримати тепле повітря в кімнаті. Штори, які торкаються підлоги, також краще затримують тепло й не дають йому виходити через вікна.

РЕКЛАМА

Постеліть килим

Неізольована підлога може віддавати забагато тепла назовні. А килим здатен створити потрібний для захисту ізоляційний шар. Завдяки цьому зменшуються тепловтрати, а в кімнаті стає затишніше й тепліше.

Використовуйте грілку

Грілка – доступний і дієвий спосіб зігріти окремі ділянки тіла. Її можна прикладати до певних частин тіла, наприклад до ніг або попереку, щоб забезпечити тепло саме там, де воно найбільше потрібне. Також грілку можна класти в ліжко перед сном, щоб швидше зігріти постіль.

РЕКЛАМА

Їжте теплу їжу та пийте гарячі напої

"Тепла їжа й напої не лише створюють відчуття затишку, а й допомагають підтримувати температуру тіла", – каже Ганкінсон. Тому звичайна чашка гарячого чаю або ситна тарілка супу – простий і приємний спосіб зігрітися, коли надворі холодає, а також забезпечити організм необхідним живленням, що йому просто необхідно для підтримання температури.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як нагріти воду під час блекауту – для чаю і для грілки.