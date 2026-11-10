Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
249
Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді
Восен варто змінити підхід до догляду за спатифілумом. Джерело: Helin Loik-Tomson

Спатифілуми – в цілому досить невибагливі кімнатні рослини, проте з настанням холодів догляд за ними варто трохи змінити. У листопаді світловий день коротшає, температура знижується, а в оселях починають вмикати опалення і кожен із цих факторів впливає на самопочуття рослини.

Тож із настанням холодного сезону ваше "жіноче щастя" потрібно акуратно пристосувати до нових умов. Достатньо трохи змінити режим поливу, знайти місце подалі від холодних протягів і опалювальних приладів та виконати ще кілька нескладних процедур, щоб рослина добре пережила зиму. На що потрібно звернути особливу увагу, розповіло видання Homes and Gardens.

Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді

Спатифілуму навіть узимку потрібно багато світла. Джерело: Grumpy Cow Studios

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
97,3 т.
В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталось
97,3 т.
В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталось
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
6,5 т.
Насичений день для важливих розмов і рішень: Раки, будьте сміливими, а Тельці відпочиньте – гороскоп на 10 листопада для всіх
6,5 т.
Насичений день для важливих розмов і рішень: Раки, будьте сміливими, а Тельці відпочиньте – гороскоп на 10 листопада для всіх
Марія ШевчукМарія Шевчук
1,5 т.
Ветеранські простори в Україні мають працювати на людину, – Буданов
1,5 т.
Ветеранські простори в Україні мають працювати на людину, – Буданов

Переставте спатифілум туди, де достатньо розсіяного світла

У листопаді, коли світловий день стає коротшим, спатифілуму може знадобитися нове місце. У природі ці тропічні рослини ростуть під кронами великих дерев, тому найкраще почуваються за яскравого, але розсіяного освітлення, а не під прямими сонячними променями. Ідеальним варіантом для зимівлі рослини часто стає підвіконня біля східного вікна. Також підійде місце трохи далі від вікна, що виходить на південь або захід. Якщо ж у вас в квартирі темно, допомогти підтримати здоров’я квітки може фітолампа.

Змініть частоту поливу

Одна з найважливіших умов правильного догляду за спатифілумом у листопаді – це корекція режиму поливу. Зі зниженням температури ріст рослини сповільнюється, а отже, води їй потрібно менше, ніж навесні та влітку. Замість того щоб поливати за чітким графіком, спершу перевіряйте стан ґрунту. Спатифілум любить, коли земля залишається злегка вологою, але не переносить постійного перезволоження. Перш ніж знову поливати рослину, дайте верхньому шару ґрунту завтовшки приблизно 2,5 см трохи підсохнути. І завжди дочекайтесь, поки з горщика у піддон стече зайва вода, а потім вилийте її.

Спатифілуми досить виразно сигналізують про нестачу вологи: їхнє листя починає опускатися. Однак не варто орієнтуватися лише на цю ознаку. Регулярна перевірка ґрунту допоможе уникнути як недостатнього, так і надмірного поливу.

Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді

Скоротіть полив рослини, але не припиняйте його зовсім

Тримайте рослину подалі від протягів і опалювальних приладів

Спатифілуми походять із тропіків, тому різкі перепади температури їм не до вподоби. Тому тепле сухе повітря від батарей і вентиляційних отворів може зашкодити цим вологолюбним рослинам. Намагайтеся тримати спатифілум у місці зі стабільною температурою, бажано в межах 18-27 °C.

Не варто розміщувати рослину біля зовнішніх дверей, вікон, з яких дме, радіаторів або камінів. Додаткове тепло саме по собі не завадить, але безпосередній вплив гарячого повітря може значно швидше висушити листя та ґрунт.

Приділіть трохи уваги листю

Спатифілуми цінують за блискуче темно-зелене листя, тому листопад – вдалий час, щоб подбати і про його стан. На широких листкових пластинах накопичується пил, особливо взимку, коли вікна частіше залишають зачиненими. Обережно протирайте кожен листок м’якою вологою тканиною. Це допоможе прибрати забруднення та повернути рослині охайний вигляд. Для такої процедури стане в пригоді серветка з мікрофібри.

Заодно огляньте рослину: чи немає пожовклого листя, коричневих кінчиків або ознак появи шкідників. Відмерлі та сильно пошкоджені листки потрібно видалити чистими гострими ножицями. Зрізайте їх якомога ближче до основи стебла. Якщо помітили коричневі кінчики, не поспішайте вважати, що рослині бракує води. Причиною можуть бути також низька вологість повітря, нерегулярний полив або накопичення мінеральних солей із водопровідної води.

Як допомогти спатифілуму пережити зиму: що робити у листопаді

Догляд за листям і загальним станом рослини полегшить їй зимівлю

Підвищте вологість повітря навколо рослини

Через роботу опалення в листопаді повітря в приміщеннях часто стає надто сухим, а для тропічного спатифілума це не найкращі умови. Хоча рослина здатна пристосовуватися до звичайної домашньої вологості, вона краще почувається за вищих її показників. Якщо повітря в оселі особливо сухе, можна скористатися розпилювачем для рослин і зволожувати повітря навколо рослини методом обприскування.

Ще один простий спосіб – поставити його поруч з іншими кімнатними рослинами. Так навколо листя утвориться трохи вологіший мікроклімат. Водночас важливо не розміщувати горщики надто щільно, щоб між рослинами вільно циркулювало повітря.

Тимчасово припиніть підживлення

Якщо навесні та влітку ви регулярно підживлювали спатифілум, у листопаді настає час скоротити внесення добрив. У холодні місяці, особливо за нестачі денного світла, рослина природно сповільнює ріст і потребує менше поживних речовин. Тому взимку від підживлення краще відмовитися, а відновити його на початку весни, коли з’являться ознаки нового росту. Надмірна кількість добрив у період, коли рослина майже не росте, може призвести до накопичення солей у ґрунті та пошкодження коренів.

Видаляйте зів’ялі квіти та стежте за новими пагонами

Спатифілуми відомі насамперед своїм красивим зеленим листям, але їхні характерні білі квіти також додають цим рослинам популярності. Зі скороченням світлового дня цвітіння може ставати рідшим, тому не варто хвилюватися, якщо в листопаді нові квіти не з’являються. Це природна частина сезонного циклу розвитку рослини.

Якщо на спатифілумі є квіти, які позеленіли або побуріли і почали в’янути, видаліть їх, зрізавши квітконос якомога ближче до основи. Так рослина матиме охайніший вигляд і зможе спрямувати сили на підтримання здорового стану листків.

Не намагайтеся стимулювати нове цвітіння додатковими добривами або переставлянням горщика під прямі сонячні промені. Краще забезпечити спатифілуму стабільний догляд і дочекатися весни, коли умови для активного росту знову стануть сприятливішими.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кімнатні рослини навіть узимку потребують підживлення.

Схожі теми
Лайфхаки город-садкімнатні рослинирослинидоглядзима
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!