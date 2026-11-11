Як доглядати за різдвяником, щоб отримати пишне цвітіння: поради

Якщо ви шукаєте квітучу рослину, яка на різдвяні свята тішитиме око не один рік, вдалим вибором може стати не пуансетія, а шлюмбергера. Її друга назва – різдвяний кактус, таке прізвисько кімнатна рослина заслужила за те, що цвіте на початку зими.

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Батьківщина шлюмбергери – тропічні гірські ліси Бразилії, а зовсім не посушливі пустелі, з якими зазвичай асоціюють кактуси. Подібно до деяких орхідей, у природі він росте високо на деревах, де накопичуються частинки органічних речовин, що забезпечують рослину поживними елементами. Різдвяний кактус невибагливий у догляді й може роками рости в одному горщику. Ба більше, коли кореневій системі стає трохи затісно, рослина часто цвіте ще рясніше. Як правильно доглядати за шлюмбергерою, розповіло видання Country Living.

Які умови потрібні різдвяному кактусу

Різдвяному кактусу потрібне яскраве розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть обпекти його листя. Якщо горщик стоїть біля вікна, куди потрапляє багато сонця, варто затінити рослину легкою напівпрозорою фіранкою.

За умови правильного поливу різдвяний кактус добре почувається у звичайних домашніх умовах навіть, коли у приміщенні доволі стандартні температура та вологість повітря. А поливати шлюмбергеру потрібно лише тоді, коли верхні 2,5-5 сантиметрів ґрунту підсохнуть. Важливо не перезволожувати землю: через надлишок води стебла стають м'якими і можуть відпадати. Однак і пересушувати рослину не варто, адже тоді вона починає скидати бутони. Тому перед кожним поливом перевіряйте вологість ґрунту пальцем.

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Із весни до кінця літа рослину рекомендують підживлювати раз на місяць. Це допоможе отримати пишне й рясне цвітіння під час зимових свят. Для процедури підійде будь-яке добриво для кімнатних рослин, які вирощують заради квітів.

Як пересаджувати різдвяний кактус

Різдвяному кактусу підходить будь-який пухкий ґрунт із хорошим дренажем. Можна використовувати спеціальну суміш для кактусів, хоча це зовсім не обов'язково. Головне – обрати горщик з отворами на дні, через які буде витікати зайва вода.

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Зазвичай пересаджувати рослину достатньо раз на три-п'ять років. Річ у тім, що шлюмбергера краще цвіте, коли її корінню трохи затісно в горщику.

Як розмножити різдвяний кактус

Якщо рослина надмірно витягнулася або її гілочки почали відламуватися під власною вагою, варто провести обрізування. Для цього відріжте частину стебла в місці з'єднання двох його сегментів. Зрізані фрагменти можна не викидати, а використати для розмноження.

Достатньо помістити живець у ґрунт, поставити горщик у добре освітлене місце без прямих сонячних променів і підтримувати землю злегка вологою. Уже за кілька тижнів на живці з'являться корінці. Це простий спосіб зробити пишнішим горщик, у якому рослина має дещо самотній вигляд, або виростити кілька молодих кактусів, щоб подарувати їх рідним і друзям.

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Як домогтися цвітіння різдвяного кактуса

Саме з цим етапом можуть виникнути певні труднощі. Шлюмбергери належать до рослин короткого світлового дня. Це означає, що для формування бутонів їм потрібні тривалі періоди повної темряви вночі. Такий режим потрібно забезпечувати щонайменше шість тижнів. Крім того, ці рослини полюбляють прохолоду: оптимальна температура становить приблизно 10-18 °C.

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На ніч можна переносити різдвяний кактус у шафу. Якщо це здається надто клопітким, достатньо поставити його в кімнату, якою ніхто не користується в темну пору доби, наприклад у гостьову спальню. Якщо туди все ж потрапляє світло, рослину доведеться додатково накривати. Починати створювати такі умови потрібно наприкінці літа, щоб кактус встиг сформувати бутони.

Поширені проблеми з різдвяним кактусом

Шлюмбергера загалом невибаглива і не потребує складного догляду. Ці кактуси рідко потерпають від хвороб або шкідників. Найважливіше – не заливати рослину водою, інакше її стебла стануть м'якими. Також не варто ставити горщик поблизу опалювальних приладів і вентиляційних отворів системи опалення: потоки гарячого повітря можуть призвести до опадання бутонів.

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Чи небезпечний різдвяний кактус для домашніх тварин

За даними Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA), гілочки і квіти шлюмбергери не є токсичними для котів і собак. Втім, це не означає, що можна дозволити їм вільно гризти різдвяний кактус. Адже будь-яка рослина, потрапивши до травної системи тварини, може спричинити розлад шлунка. Тому краще тримати горщик подалі від улюбленців, які полюбляють пожувати гілочки.

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