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Як білити дерева, щоб вапно не змивалося: що треба додати

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
354
Як білити дерева, щоб вапно не змивалося: що треба додати
Суміш для побілки дерев часто потребує загущувача, щоб її не змивало дощем. Джерело: Kristina Pokaluk

Побілка стовбурів дерев – одна з осінніх робіт у саду, яка допомагає захистити кору від різких перепадів температури взимку. Проте буває, що після кількох дощів від такого захисту на рослинах майже нічого не залишається, і процедуру доводиться повторювати.

Щоб покриття довше трималося на стовбурах, важливо не лише вибрати відповідний засіб, а й правильно його приготувати та нанести. Як приготувати розчин, який захищатиме дерева протягом якомога довшого часу, розповіло видання "На пенсії". Для цього вам можуть знадобитися різні загущувачі.

Побілка в саду виконує не тільки і не стільки декоративну функцію. Білий колір на деревах відбиває сонячне проміння, завдяки чому кора менше нагрівається в ясні дні і, відповідно, не так різко охолоджується вночі. Це допомагає знизити ризик появи тріщин через температурні коливання. Особливо важливий такий захист для молодих дерев, кора яких ще досить ніжна.

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Як білити дерева, щоб вапно не змивалося: що треба додати

Осінні дощі можуть змивати захисну побілку зі стовбурів дерев. Джерело: Pexels

Що додати у вапняний розчин, щоб його не змивав дощ

Щоб побілка краще трималася на корі, до вапняної суміші іноді додають трохи крохмалю або глини. Ці компоненти допомагають зробити розчин густішим і покращують його зчеплення з поверхнею стовбура.

Однак навіть такі добавки не гарантують, що покриття витримає сильну зливу. Результат залежить від складу суміші, співвідношення інгредієнтів і погодних умов після обробки.

Перш ніж готувати розчин, варто прочитати інструкцію до обраного садового вапна. Якщо виробник не рекомендує додавати сторонні компоненти, змінювати склад засобу без потреби не слід.

Важливо також не перестаратися з кількістю крохмалю чи глини. Надто густа суміш може лягати на кору нерівномірно, через що якість покриття погіршиться.

Як приготувати суміш для побілки дерев

Для осінньої обробки краще використовувати спеціальне садове вапно, призначене саме для дерев. Пропорції води та спосіб приготування залежать від конкретного продукту, тому орієнтуватися потрібно насамперед на інструкцію виробника.

У народних рецептах часто трапляється пропорція приблизно 2 кг вапна на 10 л води. Проте вона підходить не для всіх засобів, тож перед приготуванням суміші слід перевірити рекомендації на упаковці.

Під час роботи з вапном необхідно дотримуватися заходів безпеки. Воно може подразнювати шкіру та очі, тому розчин слід готувати і наносити в захисних рукавичках та окулярах.

Як білити дерева, щоб вапно не змивалося: що треба додати

Крохмаль або глина допоможуть зробити розчин для побілки дерев більш стійким. Джерело: Believe_In_Me

Коли найкраще білити дерева восени

Для побілки зазвичай обирають пізню осінь – період перед настанням стійких морозів. Точні строки залежать від клімату регіону, температури повітря та погодних умов.

Працювати варто в сухий день, коли температура повітря вища за нуль. Кора має бути сухою, а прогноз на найближчі дні – без дощів, які можуть змити свіжий розчин, перш ніж він висохне.

Якщо побілити дерева безпосередньо перед сильною зливою, покриття може не встигнути закріпитися. Тому перед роботою варто перевірити прогноз погоди й за можливості вибрати кілька сухих днів.

Як правильно наносити побілку, щоб не пошкодити дерева

Спочатку огляньте стовбури. Якщо на них є шматочки кори, які вже самі відшаровуються, їх можна обережно прибрати. Водночас не можна здирати здорову кору чи навмисно дряпати поверхню дерева.

Розчин розподіляйте рівномірно, не намагаючись зробити шар якомога товстішим. Надмірна кількість суміші не обов’язково забезпечує кращий захист, зате може завадити утворенню якісного покриття.

Після дощів перевірте, чи збереглася побілка на стовбурах. Якщо значна частина розчину змилася, дерева можна обробити повторно, дотримуючись інструкції до використаного засобу.

Зазвичай восени білять такі плодові дерева:

  • яблуні;
  • груші;
  • сливи;
  • черешні;
  • персики;
  • абрикоси.

Проте потреба в побілці залежить не лише від виду дерева. Варто враховувати його вік, стан кори та місцеві погодні умови.

Раніше OBOZ.UA розповідав, де в саду не можна висаджувати плодові дерева – найневдаліші місця.

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