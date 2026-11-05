Як аналізують політичні рішення: Ілля Котов і робота Центру розвитку державної стратегії та публічної політики

У вересні президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії та Ірану. За місяць, 16 жовтня, він видав указ, яким скористався передбаченим у законі правом тимчасово не застосовувати частину санкцій і мит. На перший погляд, це виглядає як різка зміна курсу. Але щоб зрозуміти, що відбулося, потрібно подивитися не лише на заяви політиків, а й на сам закон, повноваження президента та умови, за яких вони можуть бути застосовані.

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Закон дозволяє президентові відмовитися від застосування окремих положень, якщо він подасть Конгресу письмове обґрунтування, що такий крок відповідає національним інтересам США. У своєму указі Трамп послався саме на цю норму. Він призупинив дію низки санкційних положень і мит, водночас залишивши адміністрації можливість переглядати ситуацію та повертатися до питання обмежень. Отже, тут важливо розрізняти скасування закону й використання винятку, який сам закон передбачив.

Цей приклад показує, чому політичні рішення варто аналізувати на кількох рівнях. Перший – що саме передбачає документ і кому він надає повноваження. Як склався "політичний пазл", який призвів до затвердження законопроєкту та хто з гравців зацікавлений в цьому. Другий – як політичні діячі використовують отримані повноваження та які аргументи наводять. Третій – чи змінюється ситуація на практиці: які обмеження почали діяти, кого вони зачіпають і що може змінитися після наступних рішень. Без цього законодавчу ініціативу легко сприйняти як уже досягнутий результат, а указ про виняток – як повне скасування санкцій.

Для України різниця між цими етапами має практичне значення. Сам факт ухвалення закону ще не гарантує, що тиск на Росію буде посилений у запланованому обсязі. Водночас використання президентом права на виняток саме по собі не означає, що всі санкційні інструменти зникли. Питання в тому, які положення призупинені, як довго діятиме виняток і чи готова адміністрація повернутися до обмежень. Саме ці деталі визначають реальний політичний ефект рішення.

Такі теми Ілля Котов – кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики – коментує в медіа. Водночас робота аналітичного центру передбачає ширший погляд, ніж реакція на окрему новину: важливо простежувати, як пов’язані між собою законодавчі норми, інтереси учасників процесу, виконавчі рішення та їхні наслідки. Котов, зокрема, обговорював американську санкційну політику й угоду щодо російського дизельного пального в інтерв’ю на OBOZ.UA.

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Роботу Центру розвитку державної стратегії та публічної політики можна розглядати в контексті питань, які лежать на перетині української державної стратегії та загальносвітової публічної політики. Як ухвалюються рішення, які інституції відповідають за їх виконання і як оцінювати наслідки та ризики. Саме конкретні аналітичні матеріали й дослідження дадуть змогу побачити, як цей напрям розвиватиметься та найголовніше – зробити правильний прогноз щодо майбутніх подій в цей складний для держави час. Вчасно передбачити означає бути готовими.

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Котов каже: "У політичному аналізі важлива не лише відповідь на запитання "що сталося?", а й перевірка того, як рішення працює після оголошення та на які події може вплинути прямо чи опосередковано". Історія із законом Грема показує: між ухваленою нормою, політичним наміром і фактичним результатом завжди існує суттєва відстань. Її можна оцінити, лише розібравши механізм управлінських рішень та подальші кроки тих, хто має повноваження його виконувати.