''Я хотіла виїхати, щоб писати правду'': Ольга з Донеччини розповіла свою історію музею ''Голоси мирних'' Фонду Ріната Ахметова

До 2024 року Оля жила в окупованому Донецьку. Вона дорослішала у місті, у якому українську мову поступово прибрали зі шкільної програми, а замість історії України дітям викладали російську пропаганду. Тому понад усе дівчина мріяла виїхати на підконтрольну Україні територію. Свою історію вона розказала Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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"Взагалі не було розуміння, в якій країні я знаходжуся, допоки я не виїхала. Наприклад, коли в початкових класах ми писали есе і торкалися теми громадянства, ким ми вважаємо себе, я просто не розуміла, що треба відповідати, бо я вважаю себе українкою, але сказати про це я там не можу", – говорить Ольга.

Найбільше дівчину пригнічувало те, що шкільна освіта була пронизана кремлівськими наративами. Дітям постійно розповідали, що Україна нібито напала на Донбас, а росія його нібито "звільнила". Оля не хотіла сприймати цю картину світу, тому вона слухала українські пісні, дивилася фільми через VPN і самостійно вивчала мову. Особливо важливим для неї став приклад старшої сестри, яка раніше виїхала до України."Я розуміла, що там є життя, вони говорять українською мовою, а мені на уроці російської літератури постійно виправляли літеру "Г", казали: "Олю, де ти зараз перебуваєш?"", – розповідає дівчина.

В 11 класі Оля остаточно вирішила, що хоче вступити до українського університету. Але підготовка була небезпечною. Дівчина боялася, що її пошукові запити про історію України можуть перевірити. Попри це, вона продовжувала навчатися і готуватися до виїзду. У 2024 році Оля нарешті переїхала до Києва. На адаптацію знадобився час: спочатку їй було непросто знайти спільну мову з однолітками. Згодом дівчина знайшла себе в громадській діяльності.

Вона долучилася до проєкту "Молодь обирає Україну", який реалізують Фонд, Офіс Омбудсмана України та Міністерство молоді та спорту України. Ініціатива допомагає молоді адаптуватися після повернення в Україну: продовжити навчання, знайти роботу, отримати психологічну й юридичну підтримку та допомогу з житлом.

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Оля – одна з 20 учасників проєкту. За цей час вона вже побувала в Нідерландах, виступала перед високопосадовцями та розповідала європейцям про життя в окупації."Розповідали про викрадених дітей, просто говорили з людьми, щоб вони знали більше про Україну. Ми розповідали про російську систему освіти в українських школах, саме в Донецьку. Зустрічалася з журналістами, щоб люди за кордоном більше дізналися про Україну та про окуповані території", – каже Оля.

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Дивіться історію Ольги тут.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав уже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільший у світі архів свідчень мирних жителів України, які постраждали від російської агресії.