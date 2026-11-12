В Харкові відомий далеко за межами України унікальний Театр дітей "Тимур" імені Василя Сидіна відсвяткував ювілей.

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На своїй сцені військового часу в Арт-Сховищі(!) "Культура" він відзначав власне 50-річчя.

Це не театр, а Театр, і не просто театр для дітей, а Театр саме дітей, які в ньому виконують [майже] всі ролі.

В багатьох акторів "минуле життя" не було простим: Засновник цього закладу Великий Режисер і Велика Людина Василь Євгенович Сидін взагалі часто-густо знаходив їх у "дитячій кімнаті" міліції.

Первинною назвою Театру було "Бешкетники" (моєю рідною мордорською – "Сорванцы").

Справу Василя Євгеновича підхопила й продовжує його родина, а художнім керівником, режисером, вихователем і навіть інколи – поруч із дітьми – актором є Антон Жиляков

(який за сумісництвом працює ще й в театрі зовсім іншого плану – "Може бути", що, за моєю чесною оцінкою, цілком може бути визнаний кращим в країні "звичайним" театром, для чого не вистачає хіба що [адекватної його равню] реклами й, може бути, київської адреси).

Протягом святкового вечора на честь золотого ювілею згадували (й "фрагментарно демонстрували"!) колишні численні вистави Театру,

а ще згадували – Майбутню Перемогу.

В глядачів – як завжди, сльози, інакше на спектаклях Театру й не буває.

(Як пустив собі нюні спочатку, так десь годину й хлюпав.)

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Це катарсис, і я впевнений: Бог присутній, коли ці діти – на сцені.

Вони живуть своїм Театром, дихають ним. Це Театр Любові в найвищому сенсі цього слова – як розуміє її Біблія.

Любов, з якою там ставляться до них, вони несуть далі. Це йде ще від Засновника.

Маленьким акторам інколи й грати не треба – достатньо просто залишатися собою.

(Недарма сценарії пише дружина Василя Сидіна. Саме дружина, а не удова, бо в цьому Театрі він живий, хоча тіло й згоріло 15 років тому в нерівній боротьбі з хворобою.)

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До речі, я потім був присутній ще й на капуснику юних акторів після головної частини ювілею. Діти прямо зі сцени повертались до залу, звідки нові учасники йшли на сцену. Тож я в залі чудово міг чути, як вони розмовляють між собою. Не повірите: не лаючись. Навіть жартома! В них інше самовираження. Мат у цьому залі – неможливий.

Ну а в офіційній частині, звісно, не обійшлося на честь такого ювілею й без нагород, причому не тільки солодких від дорослих фанатів, а ще й Почесних грамот від влади.

Тобто від Основ’янської райдержадміністрацїї міста Харкова.

В столиці були, вибачте за кальку, "не в курсі".

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