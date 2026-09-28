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"Я буду танцювати!" Фонд Ріната Ахметова допоміг хореографці Софії Демидюк пройти реабілітацію після поранення

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 5,0 т.
"Я буду танцювати!" Фонд Ріната Ахметова допоміг хореографці Софії Демидюк пройти реабілітацію після поранення
Софія Демидюк
Джерело: пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

20-річна Софія Демидюк отримала поранення під час обстрілу Києва 2 червня 2026 року. Дорогою до укриття дівчина зупинилася, щоб допомогти пораненій. Саме тоді стався повторний удар. Софія зазнала численних переломів ноги. Нещодавно вона пройшла курс реабілітації за підтримки Фонду Ріната Ахметова.

"Я насправді маю колосальну вдячність Рінату Ахметову та всій команді, яка цим займається, що вони можуть надати таку змогу. Я стежу за соціальними мережами і бачу, що вони активно допомагають усім", – говорить Софія.

''Я буду танцювати!'' Фонд Ріната Ахметова допоміг хореографці Софії Демидюк пройти реабілітацію після поранення

пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

Джерело: пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

Спокій, свіже повітря та заняття з реабілітації допомогли їй відновити сили та зосередитися на поверненні до улюбленої справи – танців. Дівчина навчається на четвертому курсі Київського університету культури та планує стати хореографкою. Після поранення найбільше Софія боялася, що травма ноги не дозволить їй знову танцювати.

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"Перші мої слова людям: "Я ж танцівниця, як я буду без ноги?". Спочатку, у перші хвилини, я думала, що лишилась без ноги. Одразу думки: в мене в неділю концерт, в мене діти виступають, і це все так крутиться у голові. Потім з’ясувалося, що маю наскрізне поранення: прилетів шмат і пробив стегнову кістку", – пояснює Софія.

''Я буду танцювати!'' Фонд Ріната Ахметова допоміг хореографці Софії Демидюк пройти реабілітацію після поранення

пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

Джерело: пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

Увесь час після поранення дівчина залишалася при свідомості. Ситуацію ускладнювала безперервна повітряна тривога – через небезпеку швидка не могла виїхати на виклик. Першу допомогу Софії надали випадкові перехожі. Лише ближче до ранку її доправили до лікарні, де екстрено прооперували.

Та ледь відійшовши від наркозу, Софія найбільше переживала, що не зможе підготувати своїх маленьких вихованців до майбутнього конкурсу. Вона розповіла батькам про ситуацію, і вони взяли репетиції на себе: займалися з дітьми, а потім надсилали Софії відео. Так вона навіть із лікарні продовжувала готувати своїх учнів до виступу.

"Мені було дуже приємно, коли того ж дня, після конкурсу, вони з медалями прийшли до мене в лікарню, як до тренерки. Це було до сліз, насправді", – каже дівчина.

Поранення змусило поставити кар’єру Софії на паузу. Лікарі попередили, що реабілітація буде тривалою, адже пошкодженому нерву потрібен час для відновлення. Проте Софія не втрачає віри якнайшвидше повернутися на сцену. Сьогодні вона вже поступово повертається до роботи з дітьми та відновлює звичний ритм життя. А найбільша її мрія залишається незмінною – знову повноцінно танцювати.

''Я буду танцювати!'' Фонд Ріната Ахметова допоміг хореографці Софії Демидюк пройти реабілітацію після поранення

пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

Джерело: пресслужаб Фонду Ріната Ахметова

"Саме танці – це сенс мого життя, і без них я, напевне, не я. Насправді зараз це складний період для мене, бо це мали бути роки мого кар’єрного процвітання. Але поки треба відновитися. Я знаю і вірю, і всі знають і вірять, що все буде добре, і я буду танцювати! Це 100%", – говорить Софія.

У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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