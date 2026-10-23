"Вижив заради сина": захисник Маріуполя поділився першими думками після повернення з полону. Відео

Прикордонник, який захищав Маріуполь, розповів про свої перші думки після повернення в Україну з російського полону. Воїн зізнався, що протягом усього часу ізоляції щодня думав про свого сина, якого востаннє бачив 14 лютого 2022 року, і саме заради нього знаходив сили жити.

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Відео з інтерв’ю захисника оприлюднила Державна прикордонна служба України. Прикордонник також розповів про переоцінку цінностей, яку пережив у полоні.

Кожен день думав про свого сина

Захисник розповів, що востаннє бачив сина 14 лютого 2022 року. За його словами, листування під час полону не було, оскільки він перебував у місці, куди листи майже не доходили.

"Я кожен день думав про свого сина… і тільки про нього, і заради нього я жив", – зізнався прикордонник.

За його словами, найперше, що він хотів би зробити після повернення в України, це обійняти сина, якби той був зараз поруч.

Побачив прапор своєї країни

Окремо захисник розповів про момент, коли після повернення побачив український прапор.

"Побачив свій прапор, прапор своєї країни… яку я захищав в місті Маріуполь, захищав до останнього і нікого не зрадив", – сказав він.

Воїн додав, що вважає, що гідно вистояв і витримав всі випробування війною та полоном.

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"Я вважаю, що я достойно вистояв і протримався… в ту хвилину, в ту годину, коли треба було це зробити", – сказав прикордонник.

Сім'я і країна – понад усе

Захисник також розповів про переоцінку цінностей під час полону. За його словами, ізоляція змушує по-іншому подивитися на речі, які в умовах мирного життя можуть здаватися звичними.

"Ти в ізоляції починаєш розуміти, що є для тебе твоя країна – це раз, що для тебе є твоя сім'я – це два", – каже воїн.

За його словами, коли людина вільна, не має обмежень і живе в мирі, вона не замислюється про значення цих речей. Війна та полон, навпаки, змушують особливо гостро відчути цінність родини та своєї країни.

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"Тому, що насправді, коли ти вільний, тебе ніхто не обмежує, немає війни – ти про це не думаєш. Тобто сім'я і країна – це понад усе, це найголовніше", – наголосив захисник.

Як повідомляв OBOZ.UA, у п'ятницю, 23 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому в межах домовленостей повернулися 270 наших захисників. Серед них – нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.