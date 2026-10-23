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"Вижив заради сина": захисник Маріуполя поділився першими думками після повернення з полону. Відео

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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"Вижив заради сина": захисник Маріуполя поділився першими думками після повернення з полону. Відео
Захисник зізнався, що думки про сина допомогли йому вижити. Джерело: Скриншот

Прикордонник, який захищав Маріуполь, розповів про свої перші думки після повернення в Україну з російського полону. Воїн зізнався, що протягом усього часу ізоляції щодня думав про свого сина, якого востаннє бачив 14 лютого 2022 року, і саме заради нього знаходив сили жити.

Відео з інтерв’ю захисника оприлюднила Державна прикордонна служба України. Прикордонник також розповів про переоцінку цінностей, яку пережив у полоні.

Кожен день думав про свого сина

Захисник розповів, що востаннє бачив сина 14 лютого 2022 року. За його словами, листування під час полону  не було, оскільки він перебував у місці, куди листи майже не доходили.

"Я кожен день думав про свого сина… і тільки про нього, і заради нього я жив", – зізнався прикордонник.

За його словами, найперше, що він хотів би зробити після повернення в України, це обійняти сина, якби той був зараз поруч.

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Побачив прапор своєї країни

Окремо захисник розповів про момент, коли після повернення побачив український прапор.

"Побачив свій прапор, прапор своєї країни… яку я захищав в місті Маріуполь, захищав до останнього і нікого не зрадив", – сказав він.

Воїн додав, що вважає, що гідно вистояв і витримав всі випробування війною та полоном.

"Я вважаю, що я достойно вистояв і протримався… в ту хвилину, в ту годину, коли треба було це зробити", – сказав прикордонник.

Сім'я і країна – понад усе

Захисник також розповів про переоцінку цінностей під час полону. За його словами, ізоляція змушує по-іншому подивитися на речі, які в умовах мирного життя можуть здаватися звичними.

"Ти в ізоляції починаєш розуміти, що є для тебе твоя країна – це раз, що для тебе є твоя сім'я – це два", – каже воїн.

За його словами, коли людина вільна, не має обмежень і живе в мирі, вона не замислюється про значення цих речей. Війна та полон, навпаки, змушують особливо гостро відчути цінність родини та своєї країни.

"Тому, що насправді, коли ти вільний, тебе ніхто не обмежує, немає війни – ти про це не думаєш. Тобто сім'я і країна – це понад усе, це найголовніше", – наголосив захисник.

Як повідомляв OBOZ.UA, у п'ятницю, 23 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому в межах домовленостей повернулися 270 наших захисників. Серед них – нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

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