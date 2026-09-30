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Вижив після удару дрона: важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 1,9 т.
Вижив після удару дрона: важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова
Ігор Лисиця з дружиною Юлією
Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Ігор Лисиця віз хліб людям із сусіднього села на Сумщині, коли дорогою додому його автомобіль атакував російський FPV-дрон. Безпілотник залетів у машину з боку пасажирського сидіння та влучив прямо у чоловіка. Унаслідок атаки Ігор втратив праву руку, отримав множинні осколкові поранення ноги, живота та обличчя. Нещодавно він пройшов курс реабілітації за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Це стало важливим кроком на шляху до його одужання.

"Дякую Фонду та Рінату Леонідовичу Ахметову. Дуже приємно, що підтримує, допомагає людям з проблемами і тим, хто цього потребує", – говорить Ігор.

Вижив після удару дрона: важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Під час реабілітації на Закарпатті чоловік пройшов відновлювальне лікування, а перебування на природі, у тиші, допомогло йому значно покращити свій психологічний стан. Ігор зізнається, що для нього це особливо важливо, адже його родина живе на Сумщині, неподалік від російського кордону, де обстріли відбуваються щодня.

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"Дуже сильно страждає наше місто кожен день, як тільки сонце встає і починають літати FPV-шки. Дуже страшно, виходиш вдома, піднімаєш голову вгору і треба швидко перебігати й ховатися або в гараж, або в сарай, або в якийсь будинок, коли чуєш цей звук", – каже Юлія, дружина Ігоря.

Вижив після удару дрона: важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Один із таких днів став для їхньої родини фатальним – 8 червня 2026 року. Ігор згадує, як після потужного удару в автівку відчув, що втратив руку. Військовослужбовці надали йому першу допомогу та доправили до лікарні. Лише за перші два місяці чоловік переніс 12 операцій. Дружина Юлія розповідає, що Ігореві було дуже важко змиритися з втратою руки. Іноді йому здавалося, що все пережите – лише страшний сон.

Зараз психологічний стан Ігоря покращився. Він розуміє, що попереду ще тривале лікування та підготовка до протезування, проте не втрачає оптимізму й сподівається незабаром повернутися до активного життя. Найбільшою опорою для себе чоловік називає дружину Юлію. Каже, що без її підтримки не впорався б із випробуваннями, які випали на його долю.

Вижив після удару дрона: важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Джерело: Фонд Ріната Ахметова

"Після того, як усе відбулося, ми ж не залізні, бувають емоції, сльози. А Ігор каже: "Юль, усе буде добре, не переживай. Ти в мене єдина, без тебе я не можу. Ми сім'я, разом ми сила". І ти одразу розумієш, що треба бути сильним, бути разом, триматися одне за одного і за сім’ю", – зізнається Юлія.

У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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Фонд Ріната Ахметовареабілітація
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