У неділю, 29 листопада, в Японії вже зʼявився щорічний календар удачі на 2027 рік, у якому всі дати народження розподілили від найщасливішої до найменш сприятливої. Рейтинг охоплює 366 позицій, зокрема й 29 лютого, а перевірити власний результат можна за місяцем і числом народження.

Відео дня

Про це йдеться на сайті Japanese Luck Calendar. Рейтинг уклали на основі нумерології та японської системи астрологічних розрахунків.

Згідно з опублікованими результатами, найщасливішою датою народження у 2027 році стало 13 листопада. Друге місце посідає 22 листопада, а третє – 3 грудня.

До першої десятки також увійшли:

16 серпня – 4 місце;

25 серпня – 5 місце;

6 вересня – 6 місце;

14 листопада – 7 місце;

23 листопада – 8 місце;

4 грудня – 9 місце;

15 вересня – 10 місце.

Водночас найнижчу позицію в рейтингу посіла дата 16 червня – їй присвоїли 366-те місце. Передостанньою стала дата 17 травня, а третю з кінця позицію отримало 4 липня.

До десятки дат із найнижчими показниками також потрапили 12 жовтня, 5 червня, 6 травня, 15 червня, 30 червня, 21 червня та 12 червня.

Що означають кольори календаря

Для зручності всі дати позначили різними кольорами залежно від місця в рейтингу. Найзеленіші відтінки відповідають найсприятливішим позиціям, а червоний позначає останню десятку.

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Зокрема, місця з 1-го по 10-те визначили як найщасливіші. Діапазон від 11-го до 99-го означає дуже сприятливий рік, від 100-го до 199-го – просто вдалий. Позиції від 200-го до 299-го характеризують як змішані, а від 300-го до 356-го – як період, коли варто не поспішати з важливими рішеннями. Останні десять місць, від 357-го до 366-го, позначили як найменш сприятливі.

Головні історії дня

Крім загального рейтингу, кожна дата отримала власну тему 2027 року за нумерологією. Для її визначення потрібно скласти цифри року (2 + 0 + 2 + 7), місяць і день народження, а потім звести результат до однієї цифри. Виняток становлять числа 11, 22 і 33, які залишають без змін.

Серед можливих тем – нові починання, партнерство, самовираження, зміни, кохання та сім’я, навчання, достаток і завершення важливого життєвого етапу.

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