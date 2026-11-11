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Сергій Матіос
Сергій Матіос

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Новини. Суспільство / Думки
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Блог |

Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив

Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив
Бізнесмен з Дніпра Владислав Соколов – фігурант справи про розкрадання бюджетних грошей під час будівництва захисних споруд на енергооб’єктах Київщини. Джерело: Соцмережі

Дивно спостерігати, як простолюдини продовжують скиглити через закриті кордони. Якісь проблеми з виїздом, обмеження, несправедливість…

Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.

Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив

Владислав Соколов. Джерело: Соцмережі

До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.

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Війна ти прекрасна – тривай вічно!

Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив

Владислав Соколов. Джерело: Соцмережі

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Матіоса
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