Наприкінці 1960-х років інженери Львівського автобусного заводу взялися за розробку незвичайного для свого часу транспорту. Представники автопрому СРСР вирішили поекспериментувати із гібридною силовою установкою і створити автобус із низькою підлогою, щоб пасажирам було зручніше заходити до салону.

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В результаті з’явився ЛАЗ-360ЕМ – один із перших радянських автобусів із гібридним приводом. Утім, експеримент виявився складнішим, ніж очікували конструктори, тож згодом вони змінили підхід і створили ще один дослідний зразок.

Початковою проблемою стала конструкція звичайного автобуса: коробка передач і карданний вал займали чимало місця під підлогою салону. Через це зробити її низькою було непросто. Щоб змінити ситуацію, інженери вирішили відмовитися від традиційної схеми передавання крутного моменту. У ЛАЗ-360ЕМ дизельний двигун розташували в задній частині кузова, поруч із ним встановили генератор, а задні колеса приводили в рух електромотори. Для подальшого зменшення висоти підлоги конструктори використали колеса меншого діаметра та додали ще одну пару осей. Так автобус отримав незвичну для такого транспорту чотиривісну конструкцію.

Однак складна силова установка виявилася не надто практичною. Тому від гібридної схеми вирішили відмовитися й побудували другий дослідний автобус – ЛАЗ-360. Цього разу двигун перенесли вперед і встановили праворуч від водія. Він обертав передні колеса, тож потреба в карданному валу, який проходив би під усім салоном, зникла. Водночас інженери повернулися до звичайних коліс і двовісної конструкції. Виявилося, що передній привод дає змогу звільнити простір під підлогою значно простішим способом.

Попри цікаві технічні рішення, жоден із двох автобусів так і не почали випускати серійно. Обидва залишилися експериментальними розробками. Водночас сама ідея низькопідлогового транспорту згодом довела свою перспективність: масово такі автобуси в СРСР почали з’являтися приблизно через два десятиліття.

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