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Використовували рідко: чому в СРСР у кожному домі тримали кришталь

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
420
Використовували рідко: чому в СРСР у кожному домі тримали кришталь
Кришталь у серванті був ознакою достатку і символом відкладеного життя в СРСР. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Однією з виразних рис радянського побуту був кришталевий посуд, який виставляли у вітрини сервантів десь на видноті. Кришталеві вази, келихи, салатниці та цукерниці роками зберігали у шафах і майже ніколи не діставали, щоб скористатись ними за призначенням.

Для багатьох родин в СРСР кришталь був значно більшим, ніж просто посудом: він уособлював достаток, добробут і можливість мати вдома щось красиве та цінне. Але чому речі, які купували для використання, роками припадали пилом за склом? OBOZ.UA розбирався у причинах особливого ставлення до кришталю в радянську добу.

Помітна всім ознака достатку

У радянські часи красиві та якісні речі були не просто предметами побуту, а способом продемонструвати свій добробут. Кришталевий посуд годився на цю роль якнайкраще: він коштував чималих грошей, виблискував на світлі, виглядав ошатно і одразу привертав увагу. Тому його не ховали за глухими дверцятами, а виставляли в серванті – своєрідній домашній вітрині, яку було видно всім гостям.

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Кришталь також часто дарували на весілля, ювілеї та новосілля. Такий подарунок вважався цінним і солідним. Попри те, що користувались таким посудом геть нечасто, подарованим предметам щиро раділи. Поступово у серванті накопичувалася ціла колекція ваз, келихів і салатниць, за якими можна було навіть скласти історію родини.

Дефіцит і висока ціна

Якісний кришталь не належав до дешевих товарів, а бажані вироби не завжди можна було легко знайти в магазинах. За окремими наборами доводилося полювати, чекати на потрібну модель або просити знайомих допомогти з покупкою. Тому придбання кришталю було для багатьох родин помітною подією, а сам посуд сприймали як цінне майно.

Через це господарі боялися його пошкодити. Розбити дорогу вазу чи кілька келихів означало не просто втратити посуд, а втратити річ, яку було складно й дорого замінити. Тож кришталь намагалися зайвий раз не діставати, щоб не ризикувати.

Використовували рідко: чому в СРСР у кожному домі тримали кришталь

Кришталеві предмети легко бились, а от мити їх було геть непросто. Джерело: CCeliaPhoto

Посуд для особливих нагод

Кришталеві келихи, чарки, салатниці та вази призначалися передусім для святкових застіль. Їх діставали на Новий рік, дні народження, сімейні урочистості або коли приходили важливі гості. У звичайні дні обходилися простішим посудом, а після свята кришталь знову повертався до серванта.

До того ж користуватися ним було не завжди зручно. Кришталеві вироби важать помітно більше за звичайний скляний чи керамічний посуд, мають складні рельєфні візерунки на поверхні, у яких накопичується бруд. Мити такі келихи та салатниці було клопітно: потрібно було діяти обережно, щоб не вдарити їх одне об одне й не пошкодити. Це теж не додавало бажання діставати їх щодня.

Синдром відкладеного життя

Звичка берегти кришталь була частиною ширшої радянської культури накопичення. Люди звикали відкладати на потім не лише гроші та речі, а й задоволення від них. Гарний посуд залишали для особливого випадку, новий одяг – для свята, а найкращі продукти – для гостей. Здавалося, що використовувати цінні речі просто так, у звичайний день, марнотратно.

Так формувалася своєрідна психологія відкладеного життя: усе найкраще берегли для майбутньої події, яка мала бути достатньо важливою, щоб виправдати таку нагоду. Нерідко вона так і не наставала, а речі роками залишалися недоторканими.

Кришталь у серванті став одним із найвиразніших символів цієї звички. Його купували, щоб мати красивий посуд, але зрештою часто використовували лише для того, щоб милуватися ним крізь скло.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому на звичайному радянському посуді вибивали цифри і що вони означали.

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