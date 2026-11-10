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"Виходь з дому": 93-тя ОМБр "Холодний Яр" ініціювала розмову про страх перед мобілізацією

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
60
"Виходь з дому": 93-тя ОМБр "Холодний Яр" ініціювала розмову про страх перед мобілізацією
Рекрутингова кампанія "Виходь з дому". Джерело: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" запустила рекрутингову кампанію "Виходь з дому". "Холодноярці" – одна з найбоєздатніших і найбільших бригад України, за плечима якої – понад 25 років бойового досвіду: від миротворчих місій до повномасштабної війни проти Росії.

''Виходь з дому'': 93-тя ОМБр ''Холодний Яр'' ініціювала розмову про страх перед мобілізацією

Рекрутингова кампанія "Виходь з дому". Джерело: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

"Для частини потенційних рекрутів війна починається задовго до фронту. Вона починається з дверей власної квартири. Людина боїться мобілізації, уникає зайвих виходів із дому, намагається перекласти повсякденні справи на близьких і живе в постійному очікуванні дзвінка у двері", – пояснили у бригаді.

Захисники зазначили, що не сперечаються зі страхом людини, котра боїться війська, але завжди готові до розмови по те, як буде далі.

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''Виходь з дому'': 93-тя ОМБр ''Холодний Яр'' ініціювала розмову про страх перед мобілізацією

Рекрутингова кампанія "Виходь з дому". Джерело: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

"У її уявленні армія – це втрата контролю над власним життям, невідомість, небезпека, "випадкове" потрапляння в будь-який підрозділ, відсутність перспектив розвитку, страх за власне життя, відчуття, що після мобілізації рішення вже прийматимуть без неї", – зазначили у бригаді.

''Виходь з дому'': 93-тя ОМБр ''Холодний Яр'' ініціювала розмову про страх перед мобілізацією

Рекрутингова кампанія "Виходь з дому". Джерело: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

Підрозділи бригади очолюють командири – воїни з фронту, які знають ціну життя та вчать бійців діяти правильно.

"Славетні традиції "холодноярців" та безцінний досвід, що здобувався у боях, сформували нас тими, ким ми є сьогодні. Зараз нам потрібні нові підходи у тому, щоб бути почутими. Мета кампанії "Виходь з дому" змінити уявлення про службу в армії у тих, хто найбільше її боїться. Не переконувати людину гаслами, які у цьому випадку не працюють, а показати їй дзеркало", – зазначили у бригаді.

''Виходь з дому'': 93-тя ОМБр ''Холодний Яр'' ініціювала розмову про страх перед мобілізацією

Рекрутингова кампанія "Виходь з дому". Джерело: 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

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