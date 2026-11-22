Карпатська Верховина приховує не лише грибні скарби, а й чимало легенд та незвичайних місць. У новому випуску проєкту "Видиме невидиме" команда OBOZ.UA вирушила на пошуки білих грибів, дізналася секрети досвідченої грибниці та побачила рідкісні знахідки.

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Також ведуча Леся Гасич відвідала місця, пов’язані з гуцульською містикою, і музей магії та мольфарства в Яремче. Про це йдеться у випуску "Видиме невидиме" на OBOZ.UA.

Де шукати білі гриби в Карпатах

Разом із блогеркою та грибницею Наталією Верховинською команда піднялася на полонину Псарівка на висоту понад 1300 метрів. Попри завершення сезону та нестачу дощів, учасникам походу вдалося знайти кілька кошиків грибів.

Наталія поділилася власними секретами пошуку: якщо знайшли один білий гриб, варто уважно оглянути місцевість у радіусі 3–5 метрів – поруч можуть рости інші. Грибниця також розповіла про традицію стукати по грибах, щоб перевірити їхню щільність, і пояснила, чому краще викручувати їх із землі, а не зрізати.

У розмові йшлося і про різні види грибів Карпат, зокрема польські, рижики, сироїжки та мухомори. Окремо показали сатанинський гриб, який синіє після розрізання, а також рідкісний тунт, або пістряк, занесений до Червоної книги України.

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Мухомори, грибні рекорди та незвичайні знахідки

Наталія Верховинська згадала, що разом із батьком одного разу знайшла 127 білих грибів на одній ділянці. Її особистий рекорд збору – 90 кілограмів за один похід.

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Грибниця також розповіла, які гриби краще підходять для сушіння, маринування та приготування страв. Зокрема, для маринування вона радить обирати молоді білі гриби зі світлою губкою під шапкою.

Окрему увагу приділили мухоморам, які продають на карпатських ринках. Наталія застерегла від їхнього вживання без відповідних знань і наголосила, що такі гриби можуть бути небезпечними.

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Гуцульські легенди та місця сили

Після грибного походу випуск знайомить глядачів із місцевими переказами. Серед них – історії про бісицю, яку описують як надзвичайно красиву дівчину, що заманювала чоловіків у ліс, а також про так званий блуд, через який люди нібито втрачали орієнтацію.

Команда також побувала біля скелі Жаба в Яремче. Там показали кам’яну чашу, яку пов’язують із давніми жертвопринесеннями тварин. За розповіддю екскурсовода, кров мала стікати зі скелі вниз. У випуску згадали й інші місця сили в Карпатах.

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Хто такі мольфари та що зберігають у музеї магії

У Яремче команда відвідала музей магії та мольфарства, де розповіли про різні напрями мольфарства – зокрема травництво, шептання та обряди, пов’язані з погодою.

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Серед експонатів показали мольфарський посох, який, за переказами, використовували для впливу на погоду, а також обрядові предмети й амулети. Один із них має назву "гадяча пацьорка" – так гуцульською називають зміїну намистину.

У музеї також розповіли легенду про те, як людина могла отримати дар керувати погодою, врятувавши жабу від змії. А ще показали обрядові практики мольфарів і пояснили, як вони використовували заклинання та молитви.

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У Верховині показали воду, що горить

Ще однією незвичайною локацією стало джерело у Верховині, де можна побачити, як горить вода. За словами ведучих, його відкрили приблизно у 1950-х роках. Такий ефект пояснюють наявністю газів, зокрема метану та пропану.

Учасники випуску продемонстрували це явище та навіть спробували воду на смак.

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Упродовж випуску команда також зібрала гриби, які планують розіграти серед глядачів за донати для українських військових. Окрім цього, глядачам запропонували долучитися до розіграшу туристичного спорядження.

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Де команда OBOZ.UA вже побувала в межах проєкту "Видиме невидиме"

Раніше в межах проєкту "Видиме невидиме" команда OBOZ.UA вже досліджувала різні куточки України та знайомила глядачів із місцевими традиціями й культурними пам’ятками. Зокрема, на Гуцульщині журналісти розповідали про унікальну косівську кераміку та легендарний косівський ринок.

Також команда побувала на Поділлі, де показала унікальний розпис у Самчиках, загадковий Меджибіж, місцевий "Версаль" і маловідому страву Хмельниччини. В одному з випусків проєкту OBOZ.UA відтворив традиції святкування Івана Купала, які намагалися знищити за радянських часів. Окремо глядачам представили випуск про Гуцульщину, присвячений Україні та українцям.