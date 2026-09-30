OBOZ.UA продовжує проєкт "Видиме невидиме" про Україну – про наші звичаї, споруди, страви, традиції, памʼятки й, передусім, про людей, які зберігають та відроджують українську культуру.

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Цього разу наша команда вирушила на Гуцульщину, до Косова на Івано-Франківщині, щоб показати унікальну косівську кераміку, традиції місцевих майстрів і легендарний косівський ринок.

"Їдемо ми на Івано-Франківщину, в дуже багатий край на українські звичаї і традиції, в місто Косів. Покажемо вам косівську кераміку, як роблять намисто з кераміки. Це таке дуже витончене і зараз дуже популярне, трендове в Україні. Також – про сам край, як люди зберігають ці традиції і чому обов'язково потрібно туди поїхати", – відзначила головна редакторка OBOZ.UA Леся Гасич.

У Косові OBOZ.UA поспілкувався з гончарами, майстрами народного мистецтва, місцевими жителями та продавцями на ринку. Ми побачили, як створюють керамічні вироби та намисто, дізналися більше про гуцульський одяг і ремесла, а також відвідали один із найвідоміших місцевих ярмарків.

Косівський ринок: гуцульський одяг, кераміка та речі з історією

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Однією з головних частин подорожі стала косівська кераміка. Її особливість – складна техніка ручного розпису та характерні зелений, жовтий і синій кольори. На виробах часто зображують рослини, тварин і сцени з повсякденного життя гуцулів.

Майстри показали OBOZ.UA, як працюють із глиною – від формування виробу на гончарному крузі до випалювання. Під час другого випалу глазур утворює характерні "сльози печі" – зелені та жовті потьоки. У 2019 році косівська мальована кераміка увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Головні історії дня

Один із майстрів також передав для розіграшу керамічну чашку, а зібрані кошти мають піти на підтримку українських військових. Взяти участь у розіграші можна було за умови донату від 100 гривень.

Косівський ринок: 400–500 років торгівлі, гуцульських традицій і зустрічей

Окремо команда OBOZ.UA відвідала Косівський ринок, якому може бути 400–500 років. За словами Олександра Михайловича, Косову близько 600 років, а сам базар традиційно працює щосуботи та залишається місцем торгівлі й зустрічей.

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Історично сюди приїжджали мешканці гір та рівнини: гуцули привозили дерев'яні та вовняні вироби, сир, гриби й ягоди, а натомість купували зерно та кукурудзу. Сьогодні серед відвідувачів ринку – місцеві жителі, оптовики, туристи та байєри, які шукають старовинні речі й одяг для подальшого продажу.

На ринку можна знайти гуні, ліжники, крайки, пацьорки, вишиті сорочки, кераміку та дерев'яні вироби. Сучасні гуні стилізують під різні фасони та кольори, а поруч продають бринзу, будз і традиційних сирних коників, яких, зокрема, кладуть до великоднього кошика.

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Окремою частиною ринкової культури залишається торг – покупці тут звикли домовлятися про ціну. А сам ринок, за словами Олександра Михайловича, зберігає своє основне призначення – торгівлю та місце зустрічі.

Керамічне намисто та гуцульські традиції

Ще одна особливість Косівщини – керамічне намисто родини Мицканів, яке виготовляють уже майже пів століття. Кожна намистина формується та полірується вручну, а секрети ремесла передаються від покоління до покоління.

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Під час подорожі ми також побували на кінному фестивалі "Огирфест" у селі Смодна, де представили коней різних порід, проводили змагання, майстер-класи та інші активності.

Попередні випуски "Видимого невидимого"

Перший випуск проєкту був присвячений Полтавщині та селу Бодаква. Команда OBOZ.UA розповіла про історію села, сторічну школу, музей народознавства та традицію створення різдвяних дідухів.

В одному з наступних матеріалів журналісти вирушили на Івано-Франківщину, у серце Гуцульщини. Там показали традиції місцевих жителів, зокрема приготування банушу та гуцульських голубців, а також розповіли про художницю Параску Плитку-Горицвіт.

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Окремий випуск був присвячений Поділлю та Хмельниччині. OBOZ.UA побував у Самчиках, де показав історико-культурний заповідник, а також розповів про маловідому місцеву страву з огірків.

Ще одна історія повернула команду до села Витачів на Київщині, де журналісти відтворили традиції святкування Івана Купала – від плетіння вінків до стрибків через вогнище.

Також у межах проєкту OBOZ.UA розповів про самчиківський розпис, Меджибіж та традиції Поділля. У випуску йшлося про відродження унікального розпису, історію Меджибожа та місцеві традиції й легенди.

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