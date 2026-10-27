Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

У Краматорську Донецької області вулицями, де ще донедавна зустрічалися друзі, працювали заклади та гуляли діти, тепер ходять переважно бійці Сил оборони й поодинокі місцеві жителі. Національна поліція України опублікувала світлини міста, на яких видно, як змінився його звичний вигляд.

Відео дня

Поліція оприлюднила фотографії на своєму каналі. На них зображені бійці штурмового полку "Цунамі" бригади Національної поліції України "Лють", які проходять знайомими вулицями Краматорська.

Місто змінилося

"Це вулиці, на яких донедавна вирувало життя… Тут зустрічалися, пили каву, смакували бургерами та круасанами. Тут лунав щирий сміх, а вулицями гуляли діти", – йдеться в дописі Національної поліції.

Тепер на знайомих вулицях значно менше людей. Звичний міський пейзаж доповнюють колючий дріт і антидронові сітки. Поруч із місцевими жителями пересуваються військові, які продовжують виконувати завдання в місті.

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На опублікованих світлинах бійці полку "Цунамі" проходять місцями, які раніше були частиною повсякденного життя Краматорська. Поліцейські зазначили, що військові фотографують місто, аби закарбувати в пам’яті його нинішній вигляд.

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"Краматорськ – це не лише вулиці й будівлі. Це життя, спогади та люди", – наголосили в Національній поліції України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ.