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Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
5,7 т.
Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото
Поруч із місцевими жителями пересуваються військові. Джерело: t.me/UA_National_Police

У Краматорську Донецької області вулицями, де ще донедавна зустрічалися друзі, працювали заклади та гуляли діти, тепер ходять переважно бійці Сил оборони й поодинокі місцеві жителі. Національна поліція України опублікувала світлини міста, на яких видно, як змінився його звичний вигляд.

Поліція оприлюднила фотографії на своєму каналі. На них зображені бійці штурмового полку "Цунамі" бригади Національної поліції України "Лють", які проходять знайомими вулицями Краматорська.

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Місто змінилося

"Це вулиці, на яких донедавна вирувало життя… Тут зустрічалися, пили каву, смакували бургерами та круасанами. Тут лунав щирий сміх, а вулицями гуляли діти", – йдеться в дописі Національної поліції.

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Тепер на знайомих вулицях значно менше людей. Звичний міський пейзаж доповнюють колючий дріт і антидронові сітки. Поруч із місцевими жителями пересуваються військові, які продовжують виконувати завдання в місті.

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

На опублікованих світлинах бійці полку "Цунамі" проходять місцями, які раніше були частиною повсякденного життя Краматорська. Поліцейські зазначили, що військові фотографують місто, аби закарбувати в пам’яті його нинішній вигляд.

"Краматорськ – це не лише вулиці й будівлі. Це життя, спогади та люди", – наголосили в Національній поліції України.

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Вулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. Фото

Як виглядає Краматорськ сьогодні. Джерело: t.me/UA_National_Police

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ.

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