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Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
570
Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото
На Говерлі помітили цілу колекцію Брокенських привидів

На Говерлі туристам вдалося побачити незвичайне оптичне явище – Брокенських привидів. Під час підйому над хмарами вони помітили одразу кілька таких тіней.

Брокенських привидів було так багато, що фотографувати кожнен з них туристи навіть не встигали. Про це у Facebook написала Аліна Косовська.

На Говерлі помітили цілу колекцію Брокенських привидів

Мандрівники поділилися світлинами незвичайного явища, яке спостерігали під час підйому на найвищу гору України. Вони перебували над хмарами й дорогою зустріли кількох Брокенських привидів.

"Ну-у, цей недостатньо красивий, заради нього я навіть не буду діставати телефон", – жартівливо описала Косовська свої враження від побаченого.

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Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Що таке Брокенський привид

Брокенський привид, або гірський привид, – це оптичне явище, під час якого людина бачить власну тінь на поверхні хмар чи туману. Вона з'являється в напрямку, протилежному до Сонця, і може здаватися неприродно великою.

Іноді навколо тіні утворюються кольорові кільця – глорія. Сам привид також може рухатися: це пояснюється переміщенням хмарного шару та зміною їхньої щільності.

Чому виникає незвичайна тінь

Явище можна побачити, коли Сонце світить позаду людини, яка стоїть на хребті або вершині та дивиться вниз на туман. Її тінь проєктується на краплі води в хмарах, а через перспективу набуває химерних обрисів.

Великий розмір тіні є оптичною ілюзією. Вона здається величезною через те, що спостерігач порівнює її з віддаленими об'єктами, які видно крізь просвіти в хмарах. Сприйняття глибини також змінюється через те, що краплі води розташовані на різній відстані від очей.

Кольорові кільця навколо привида називають глорією. Вони виникають навпроти Сонця, коли світло взаємодіє з хмарами, що складаються з крапель води однакового розміру. Цей ефект пов'язаний із дифракцією світла.

Де можна побачити Брокенського привида

Назва явища походить від гори Брокен у німецьких горах Гарц. Там через часті тумани та доступність гірських вершин його можна спостерігати особливо часто. Брокенського привида описав Йоганн Зільбершлаг ще у 1780 році.

Побачити це оптичне явище можна в різних гірських куточках світу, зокрема в Кримських горах і Карпатах. Подібний ефект іноді спостерігають і пасажири літаків.

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Вражаюче видовище: на Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Фото

На Говерлі зафіксували багато Брокенських привидів. Джерело: facebook.com/alinkakosovska

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. 

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