ВР не переїде до Львова через безпекову ситуацію: нардепам провели тренінг з домедичної допомоги

"Верховна Рада не переїжджає до Львову у звʼязку з безпековою ситуацією " – розповів голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук. Депутати залишаються на Грушевського 5, але вчаться надавати домедичну допомогу.

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Днями у стінах парламенту відбулася серія тренінгів із надання домедичної допомоги.

Їх пройшли народні обранці та працівники апарату Верховної Ради. Загалом до навчання, організованого компанією "Сента-Фарм", долучилося понад 140 людей.

"Рівень підготовки учасників загалом був досить низьким. Лише близько 10 учасників знали, що таке турнікет. Що таке гемостатик, майже ніхто не знав. Були й такі, які казали: "Ой, мені боляче накладати турнікет, я більше не хочу". Доводилося пояснювати, що це базова навичка для кожного. Навичка, яка рятує життя. Але загалом хочу відзначити, що майже всі учасники впоралися добре, усі подякували за надану можливість", – розповідає Олена Тонкошкуренко, директорка "Сента-Фарм", першого українського сертифікованого виробника гемостатиків.

У компанії також додали, що тренінг для народних обранців є частиною широкої ініціативи "Сента – Фарм" з навчання працівників державних та освітніх установ.

"Ми проводимо тренінги для різних соціальних груп населення насамперед тому, що в нас війна. Київ та інші міста зазнають атак і руйнувань. Уламки можуть поранити людей, спричинити кровотечу. Людина в стресі може не знати, як допомогти собі чи іншому, не мати для цього потрібних засобів. Але якщо вона навчена, то здатна діяти й допомогти хоча б на перший час. І навіть якщо не брати до уваги війну, нікуди не зникли ДТП, побутові порізи та інші травми", – зазначають у компанії.

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Наразі компанія "Сента-Фарм" входить до ініціативної групи, яка працює над законодавчою ініціативою щодо обов’язкового навчання домедичній допомозі працівників державних та освітніх установ, а також працівників будь-яких комерційних місць громадського скупчення – як то ресторани, фітнес-клуби, концертні зали, івент-холи тощо.

Довідка про компанію:

Компанія "Сента-Фарм" – український виробник засобів для зупинки кровотеч, заснований у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Сента-Фарм" виготовляє гемостатичні бинти та серветки.

Головні історії дня

Бинти призначені для зупинки інтенсивних кровотеч, зокрема в польових умовах, а серветки – для невеликих ран. Сьогодні продукція компанії рятує життя не лише на фронті, а й в тилу.

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