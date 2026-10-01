ВР не переїде до Львова через безпекову ситуацію: нардепам провели тренінг з домедичної допомоги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

ВР не переїде до Львова через безпекову ситуацію: нардепам провели тренінг з домедичної допомоги

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 268
ВР не переїде до Львова через безпекову ситуацію: нардепам провели тренінг з домедичної допомоги
Руслан Стефанчук
Джерело: Суспільне Одеса

"Верховна Рада не переїжджає до Львову у звʼязку з безпековою ситуацією" – розповів голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук. Депутати залишаються на Грушевського 5, але вчаться надавати домедичну допомогу.

Днями у стінах парламенту відбулася серія тренінгів із надання домедичної допомоги.

Їх пройшли народні обранці та працівники апарату Верховної Ради. Загалом до навчання, організованого компанією "Сента-Фарм", долучилося понад 140 людей.

"Рівень підготовки учасників загалом був досить низьким. Лише близько 10 учасників знали, що таке турнікет. Що таке гемостатик, майже ніхто не знав. Були й такі, які казали: "Ой, мені боляче накладати турнікет, я більше не хочу". Доводилося пояснювати, що це базова навичка для кожного. Навичка, яка рятує життя. Але загалом хочу відзначити, що майже всі учасники впоралися добре, усі подякували за надану можливість", – розповідає Олена Тонкошкуренко, директорка "Сента-Фарм", першого українського сертифікованого виробника гемостатиків.

Читайте також
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 9,0 т.
Росія змінює правила гри: чому ворог ударив по Південому мосту
icon 9,0 т.
Росія змінює правила гри: чому ворог ударив по Південому мосту
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 7,0 т.
"Незламна кава": як 2 грн з кожної чашки перетворилися на понад 33 млн грн допомоги Україні
icon 7,0 т.
"Незламна кава": як 2 грн з кожної чашки перетворилися на понад 33 млн грн допомоги Україні
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,8 т.
Жовтень все розставить на свої місця: Тельці втратять контроль над ситуацією, а Раки мають робити невеликі кроки до щастя
icon 3,8 т.
Жовтень все розставить на свої місця: Тельці втратять контроль над ситуацією, а Раки мають робити невеликі кроки до щастя

У компанії також додали, що тренінг для народних обранців є частиною широкої ініціативи "Сента – Фарм" з навчання працівників державних та освітніх установ.

"Ми проводимо тренінги для різних соціальних груп населення насамперед тому, що в нас війна. Київ та інші міста зазнають атак і руйнувань. Уламки можуть поранити людей, спричинити кровотечу. Людина в стресі може не знати, як допомогти собі чи іншому, не мати для цього потрібних засобів. Але якщо вона навчена, то здатна діяти й допомогти хоча б на перший час. І навіть якщо не брати до уваги війну, нікуди не зникли ДТП, побутові порізи та інші травми", – зазначають у компанії.

Наразі компанія "Сента-Фарм" входить до ініціативної групи, яка працює над законодавчою ініціативою щодо обов’язкового навчання домедичній допомозі працівників державних та освітніх установ, а також працівників будь-яких комерційних місць громадського скупчення – як то ресторани, фітнес-клуби, концертні зали, івент-холи тощо.

Довідка про компанію:

Компанія "Сента-Фарм" – український виробник засобів для зупинки кровотеч, заснований у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Сента-Фарм" виготовляє гемостатичні бинти та серветки.

Бинти призначені для зупинки інтенсивних кровотеч, зокрема в польових умовах, а серветки – для невеликих ран. Сьогодні продукція компанії рятує життя не лише на фронті, а й в тилу.

Схожі теми
Війна в УкраїнідопомогабезпекаВерховна Рада Україниукраїнцімедицина
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись