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Блог

Сергій Бескрестнов ("Флеш")
Сергій Бескрестнов ("Флеш")

радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Блог |

Ворог планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач

Ворог планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото

Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.

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Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Бескрестнова
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