''Вогонь не дочитав'': #книголав запустив продаж книжок, які вціліли після ракетного удару

За останні три місяці російські ракети двічі влучили у склади видавництва #книголав, наслідком чого стала втрата понад 250 тисяч книжок. Під час останньої атаки, вночі 7 жовтня, постраждали й наклади, частину яких уже вдалося відновити після попереднього удару. Це видання, які мали знайти своїх читачів, стати подарунками й зайняти місце на домашніх полицях.

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Після обстрілу читачі просили не списувати пошкоджені примірники, а дати їм шанс потрапити до нових власників. Так виникла ініціатива "Вогонь не дочитав": книжки зі слідами вогню, які залишилися придатними для читання, можна придбати за спеціальною ціною. Кожен примірник водночас є свідченням російської війни проти української культури та нагадуванням про працю людей, які створюють і видають книжки.

"Мені боляче дивитися на ці книжки, бо я знаю, скільки праці стоїть за кожною з них і скільки людей працювали, щоб вона з’явилася. І як легко все це знищити однією ракетою. Але водночас я думаю, що вони все-таки перемогли: їх намагалися знищити, а вони залишилися", – говорить Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва.

Директор видавництва Максим Праздніков наголошує: "Це не просто книжки, це свідчення війни, матеріальне нагадування про те, що переживає український бізнес".

Уцілілі примірники розподілили на п’ять добірок: сучасна проза, фентезі, дитяча література, класика та нонфікшн. Покупець обирає жанр, а конкретна назва залишається сюрпризом: видавництво продовжує обліковувати книжки, які вдалося врятувати. Таке "побачення наосліп" може познайомити читача з історією, яку він сам не обрав би, але яка зрештою стане улюбленою. За перший день акції #книголав отримав понад 3 тисячі замовлень – і це надзвичайно тішить.

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Кожен примірник коштує 300 гривень. Двох однакових книжок не буде: кожна має власні сліди пожежі та свою історію порятунку. Відправлення замовлень розпочнеться в листопаді.

"Я не знаю, скільки таких книжок нам вдасться продати. Але дуже хочу, щоб якомога більше з них опинилися у ваших бібліотеках", – додає Світлана Павелецька.

Головні історії дня

Відгукнулися на втрату й люди, які співпрацювали з видавництвом. Наталка Денисенко, упорядниця збірки "Голос світла", зізналася: "Коли я побачила новину, то подумала: "Це наші книги, як вони так могли?". […] І це дуже боляче, тому що книги – це наша культура, наша мова". Оля Цибульська додає: "Книжки мають пахнути кавою, а не димом. Саме в цьому видавництві народилася моя "Цвіти", тому мені особливо болить за людей, які вкладають душу в кожну сторінку, а потім змушені рятувати її з вогню. Купіть книжку, яка вціліла. Не з жалості – з любові й підтримки. Бо в ній досі живуть чиїсь мрії, безсонні ночі та віра в те, що слово здатне вистояти".

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Телеведуча Оксана Гутцайт, яка брала участь у культурних і благодійних ініціативах видавництва, також наголосила на значенні проєкту: "Коли росія нищить українські книжки, вона намагається спалити саму нашу пам’ять і вбити душу нації. Але вогонь не здатен поглинути те, що в наших серцях! Ініціатива "Вогонь не дочитав" – це не просто шанс книжкам потрапити на полиці, а й важливе свідчення злочинів Росії".

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Ведучий Олексій Суханов, реагує на новину про постраждалі книжки емоційно, нагадуючи нам про те, хто є нашим ворогом: "руська темрява вчергове палить українські книги. Біль. Але ці ниці, жалюгідні напади остаточно руйнують тези про "щелепи", "кісти" й іншу затхлу маячню. Бо ніщо не загрожує "руській цвілі" так, як основа народу – його мова, культура, коди, які загартовуються і міцнішають у цьому полумʼї московитської ненависті".

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Ювілей, який довелося переосмислити

Уже за місяць #книголаву виповниться десять років. Видавництво планувало відзначити цю дату зовсім інакше, але два удари за три місяці змусили команду знову зосередитися на відновленні.

"Зізнаюся, я по-іншому уявляла собі підготовку до нашого ювілею. І точно не думала, що за три місяці нам доведеться двічі починати відновлення майже з нуля", – розповідає Світлана Павелецька.

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Придбати пошкоджену книжку – один зі способів долучитися до цієї історії. Також на сайті видавництва можна купити електронні книжки зі знижкою 30% або оформити передзамовлення новинок до Гелловіну чи Різдва зі знижкою 20%. Ще один спосіб допомогти – розповісти друзям і підписникам про улюблені видання #книголаву.

Книжки, які могли перетворитися на попіл, тепер чекають на читачів. "Дякую вам за те, що вже вдруге за три місяці допомагаєте нам підніматися з попелу", – звертається до читачів Світлана Павелецька.

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Обрати книжку можна на сторінці проєкту "Вогонь не дочитав".

Хочемо завершити цю новину словами Даши Астаф’євої, яка також підтримала ініціативу видавництва: "Це книжки які додадуть шарму кожній бібліотеці. Тим паче, вони з історії, яку, сподіваюсь, наше покоління ніколи більше не повторить Але ми про це маємо пам'ятати, нехай отаким маленьким злом, опаленими краями. Це краще, аніж помилки й повторення таких жахливих подій".