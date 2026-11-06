Вночі вдарить мороз: синоптики уточнили прогноз на вихідні в Україні. Карта

На вихідні, 7 і 8 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з періодичними опадами та нічними заморозками. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -4 градусів, тоді як удень переважатимуть невеликі плюсові показники.

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Найхолодніше буде в західних і північних областях. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погода на 7 листопада

У перший вихідний день на більшій частині території країни утримається хмарна погода з проясненнями. У південних областях, зокрема в Миколаївській та Херсонській областях, можливі невеликі дощі.

Найхолодніше буде у західних та північних областях, де показники опустяться до 0 – -2 градусів. На Івано-Франківщині очікується -1 – +1, а у Сумській та Харківській областях – -1 – +1 градусів

На півдні ніч буде теплішою: +5 – +7 градусів у Миколаївській та +2 – +4 градусів у Запорізькій та Одеській областях. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +2 – +5 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті, в межах +6 – +8 градусів та у південній частині країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +4 – +6 градусів.

У Києві 7 листопада передбачається хмарна погода без істотних опадів. Температура вночі становитиме +2- +4 градусів, вдень – до +2 – +4.

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Погода на 8 листопада

У неділю уночі морозні температурні показники посиляться та охоплять більшість регіонів України, проте вдень стане більше сонця, особливо у західних та південних областях.

На заході та в центрі стовпчики термометрів вночі опустяться до -3 – -1 градусів, а на Прикарпатті та у Чернівецькій області – до -4 – -2. У Сумській та Харківській областях нічна температура складе -3 – -1 градусів.

На півдні прогнозується від -1 – +1 градусів (у Запорізькій області) до +2 – +4 градусів (на Миколаївщині). Вдень очікується +3 – +6 градусів у більшості областей.

Головні історії дня

У Закарпатській області повітря прогріється до +6 – +8 градусів, а на півдні (Одещина, Миколаївщина, Херсонщина) – до +5 – +7.

У Києві 8 листопада буде хмарно з проясненнями. Уночі показники термометрів коливатимуться в межах 0 – +2 градусів, а вдень підвищаться до +4 – +6 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в листопаді, грудні, січні та лютому погода в Україні може перевищувати кліматичну норму на кілька градусів, через що взимку нерідко будуть плюсові температури й навіть справжня весна. Періоди похолодань, звісно, також будуть, але не такими суворими, як минулої зими.