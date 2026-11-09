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Вночі вдарить мороз: синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
396
Вночі вдарить мороз: синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні. Карта
Найтепліше залишатиметься на Одещині та в Криму. Джерело: pexels

У вівторок, 10 листопада, в Україні очікується суха та помірно прохолодна погода без опадів. На більшій частині території прогнозують мінливу хмарність із періодичними сонячними проясненнями.

У західних областях уночі температура місцями опуститься до -3 градусів, тож можливі перші відчутні заморозки. Прогноз погоди на вівторок оприлюднив Український гідрометеорологічний центр.

На заході України вночі вдарять заморозки

Західні області зустрінуть ранок найвідчутнішими морозами. У Львівській, Луцькій, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях уночі температура знизиться до -3...-1° або 0...-2°.

Тепліше буде на Закарпатті: в Ужгороді прогнозують +1...+3°. Удень повітря в західному регіоні прогріється до +3...+7°. Найвищі показники очікуються на Львівщині та Закарпатті – до +5...+7°.

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Якою буде погода на півночі України

У північних областях також буде прохолодно. На Житомирщині вночі прогнозують від -1° до +1°, тоді як на Чернігівщині та Сумщині температура становитиме +3...+5°.

Удень у всьому регіоні термометри покажуть +4...+6°. Небо періодично вкриватиметься хмарами, однак очікуються й сонячні прояснення.

Прогноз погоди на сході України

У східних областях уночі в Харкові та Краматорську температура становитиме +2...+4°. У Луганську та Донецьку стовпчики термометрів опустяться ближче до нуля – до 0...+2°.

Удень повітря по всьому регіону прогріється до +4...+6°. Протягом дня зберігатиметься хмарність із проясненнями, а осінній вітер посилюватиме відчуття прохолоди.

Погода у центрі та на півдні України

У центральних областях нічна температура буде різною. У Вінниці та Кропивницькому очікується -1...-2° або -1...+1°, а вдень повітря прогріється до +4...+7°. У Дніпрі вночі прогнозують +2...+4°, удень – +4...+6°.

На півдні в Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі нічна температура становитиме -1...+2°. Удень у Запоріжжі буде +4...+6°, а в Херсоні – до +6...+8°.

Найтепліше залишатиметься на Одещині та в Криму. В Одесі вночі прогнозують +6...+8°, а вдень – до +8...+10°. У Криму денна температура також сягатиме +10° за сонячних прояснень.

Погода в Києві та області 10 листопада

У столиці нічна температура становитиме +3...+5°, а вдень повітря прогріється лише до +4...+6°. Очікується хмарна погода із сонячними проясненнями, опади малоймовірні.

Вночі вдарить мороз: синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада вулиці кількох регіонів України поринули в зимову атмосферу. Випав перший сніг у низці областей на лівобережній частині країни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський уранці в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9 градусів морозу. На вершині – сніг і ясно.

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