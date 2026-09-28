Внаслідок російського удару по будівлі президії Національної академії наук України в Києві постраждав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін. За попередніми даними, його травми незначні. Однак особиста помічниця академіка Наталя могла загинути.

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Про це повідомили OBOZ.UA власні джерела. За їхніми словами, Володимир Горбулін уже перебуває вдома.

Горбулін отримав незначні травми

Співрозмовник видання розповів, що удар прийшовся по кімнаті, що знаходилась над кабінетом академіка. Володимир Павлович отримав травми через вибите скло у приміщенні.

Зараз він уже перебуває вдома.

Водночас за попередніми даними, особиста помічниця Горбуліна Наталя загинула. Ймовірно, на момент удару вона перебувала поруч із будівлею Національної академії наук України.

Володимир Горбулін є академіком НАН України та віцепрезидентом Національної академії наук України.

З 30 серпня 1996 року по 10 листопада 1999 року він був секретарем РНБО України.

Володимир Горбулін один з авторів Концепції національної безпеки та оборони України, Державної програми будівництва і розвитку Збройних сил України та інших провідних документів стратегії будівництва та розвитку держави.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив смерть асистентки академіка Натілії.

"У Києві реактивний "шахед" влучив в будівлю Академії наук, була пожежа. Була убита цим "шахедом" асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і перебуває зараз вдома", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

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Росія атакує Київ від ранку

Російські війська атакують Київ реактивними безпілотниками від ранку 28 вересня.

Близько 13:30 російський дрон влучив у будівлю президії НАН України на вулиці Володимирській. Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила про загиблу жінку.

На оприлюднених кадрах видно охоплену вогнем будівлю Академії наук. Люди вибиралися з вікон палаючої споруди, рятуючись від пожежі, а поруч медики надавали допомогу постраждалим.

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Станом на 15:50 було відомо про одну загиблу людину та 7 постраждалих.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Російські війська вночі та вранці 28 вересня знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС.

Вдень 28 вересня Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок дронової атаки пошкоджено будівлю Національної академії наук України. Установу охопило полум'я в момент, коли всередині знаходились люди.

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