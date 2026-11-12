ВЛК визнала придатним військового, який переніс інфаркт, має стент і III групу інвалідності, він пішов до суду: чим все скінчилось

Військово-лікарська комісія визнала придатним до служби військового, який переніс інфаркт міокарда, має стент і раніше отримав III групу інвалідності. Чоловік не погодився з висновком медиків та оскаржив його в суді, вказуючи на серйозні проблеми із серцем.

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Суд першої інстанції частково задовольнив його позов, зобов'язавши військово-лікарські комісії повторно розглянути окремі питання. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін.

Які захворювання мав військовий

Військовослужбовець переніс Q-інфаркт міокарда у 2019 році, після чого йому провели стентування коронарної артерії. Також у нього діагностували ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, гіпертонічну хворобу III стадії та серцеву недостатність. У 2019 році чоловікові встановили III групу інвалідності.

Після огляду 9 січня 2025 року гарнізонна ВЛК визнала його придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку й охорони.

Військовий оскаржив висновок, але Центральна ВЛК не побачила підстав для повторного медичного огляду та підтвердила обґрунтованість попередньої постанови.

Що вирішив суд

Рівненський окружний адміністративний суд 7 листопада 2025 року частково задовольнив позов. Він скасував постанову Центральної ВЛК та зобов'язав її повторно розглянути скаргу військового щодо придатності до служби й причинного зв'язку захворювань із проходженням військової служби.

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Також гарнізонну ВЛК зобов'язали вирішити питання про надання чоловікові електронного направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи.

Гарнізонна комісія оскаржила цю частину рішення, стверджуючи, що не має відповідних повноважень щодо військовослужбовців інших частин.

Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу та залишив рішення першої інстанції без змін. Суд дійшов висновку, що раніше встановлена військовому III група інвалідності була підставою для вирішення питання про направлення на повторне оцінювання.

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Водночас апеляційний суд не визнав чоловіка непридатним до військової служби та не встановлював йому нову групу інвалідності. Центральна ВЛК має повторно розглянути його скаргу, а гарнізонна – вирішити питання щодо електронного направлення.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Закарпатті співробітники ТЦК притягли до адмінвідповідальності та мобілізували чоловіка з інвалідністю. Той оскаржив рішення у суді і вимагав мільйон гривень компенсації. Суд у своєму рішенні про відшкодування згадав, але не в тому обсязі, в якому хотів його отримати позивач.