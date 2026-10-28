Повернення ветерана до цивільного життя – це не лише відновлення здоров’я, адаптація до нових обставин і пошук роботи. Це також пошук нових сенсів, можливостей і відповідей на запитання: "Що я хочу робити далі?". Для частини ветеранів такою відповіддю стає власна справа. Ідеться не тільки про заробіток, а й про можливість знову відчувати вплив на своє життя, реалізовувати ідеї та будувати майбутнє на власних умовах.

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За результатами дослідження Українського ветеранського фонду, оприлюдненого у 2024 році, 68,8% опитаних ветеранів і ветеранок хотіли б займатися підприємництвом, а 9,4% уже мали власну справу. Це онлайн-опитування не є репрезентативним для всіх ветеранів України, проте демонструє значний інтерес до підприємництва серед його учасників.

Цей інтерес важливо розглядати в ширшому контексті повернення до цивільного життя. Адже підтримка ветерана не закінчується на лікуванні, реабілітації чи працевлаштуванні. Важливо створити умови, у яких людина зможе відновити відчуття власної спроможності, знайти нові цілі та реалізувати себе.

Посттравматичне зростання починається з відчуття опори

У ГО "Серце Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова, ми розглядаємо посттравматичне зростання як комплексний процес. Він не починається в момент, коли людина вже готова повертатися до роботи чи планувати власну справу. Його фундамент закладається значно раніше.

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Зокрема, наша підтримка починається ще з родин, які чекають на повернення захисників із полону. Адже близькі люди – це перше коло, яке зустрічає ветерана після пережитого. Їм також потрібні розуміння, знання та підготовка, щоб підтримати рідну людину, дати їй необхідний простір і допомогти поступово адаптуватися до життя після полону.

Наступний важливий етап – відновлення здоров’я, робота з наслідками пережитого, адаптація до змін у собі та навколишньому світі. Після тривалого перебування в полоні, важких бойових дій та інших травматичних обставин людині може знадобитися час, щоб знову відчути безпеку, відновити звичні зв’язки, переосмислити досвід і знайти нові життєві орієнтири.

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І лише тоді, коли ми говоримо про комплексну підтримку, важливо не забувати про наступний крок – реалізацію. Про можливість не просто адаптуватися до цивільного життя, а й самостійно визначати, яким воно буде.

Два шляхи до професійної реалізації

Для когось це повернення до професії, якою людина займалася до війни. Для когось – кардинальна зміна сфери діяльності, опанування нових навичок і пошук роботи, яка відповідатиме новим потребам та обставинам.

У "Серці Азовсталі" ми приділяємо значну увагу професійній реалізації захисників і захисниць: підтримуємо їх у пошуку свого шляху, професійній орієнтації, навчанні та перекваліфікації. Для цього у нас працюють карʼєрні ментори, серед яких також є ветерани, і вони надають підтримку за принципом "рівний-рівному".

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Водночас є ветерани, які хочуть не просто знайти роботу, а створити її самі – відкрити власну справу. Для них підприємництво може стати можливістю реалізувати давню мрію, перетворити захоплення на професію або започаткувати щось принципово нове.

Власний бізнес дає людині простір для самостійних рішень, відповідальності за результат і відчуття, що її дії мають конкретний вплив. Це може стати одним із важливих елементів посттравматичного зростання – за умови, що рішення про підприємництво є власним вибором ветерана, а не очікуванням суспільства від нього.

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Досвід, що може стати перевагою

Військовий досвід не гарантує успіху в бізнесі, так само як підприємництво не є універсальним шляхом для кожного ветерана. Але навички, набуті під час служби, за відповідних умов можуть стати важливою основою для розвитку власної справи.

Це, зокрема, здатність діяти в умовах невизначеності, оцінювати ризики, швидко ухвалювати рішення, працювати в команді та брати відповідальність за результат. Досвід служби може також сформувати дисципліну, витривалість і вміння зосереджуватися на пріоритетах навіть тоді, коли обставини постійно змінюються.

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Водночас важливо не романтизувати пережите. Війна й полон можуть мати серйозні наслідки для фізичного та психологічного здоров’я. Ветеран не повинен доводити свою спроможність через надмірне навантаження чи постійне подолання труднощів. Завдання підтримки – допомогти людині побачити власні сильні сторони, зрозуміти свої потреби й використати набутий досвід у спосіб, який працюватиме на її майбутнє.

Проте навіть сильна ідея та готовність працювати не замінюють підприємницьких знань. Як дослідити ринок? Хто буде клієнтом? Як сформувати бізнес-модель, розрахувати витрати, визначити ціну, організувати операційні процеси та залучити перших покупців? Без відповідей на ці запитання навіть перспективна справа може не витримати перших випробувань.

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Саме тому ветеранам, які хочуть розвивати власний бізнес, потрібні не лише фінансова підтримка, а й системне навчання, практичні інструменти та люди, до яких можна звернутися по пораду.

Від ідеї до власної справи: проєкт "Жити назустріч"

Саме з таким підходом проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" разом із партнерами реалізує спецсезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч" для оборонців Маріуполя, які прагнуть започаткувати або розвивати власну справу.

Програма реалізується за фінансування ПУМБ у партнерстві з Фондом Ріната Ахметова, ГО "Серце Азовсталі", ГО "Редут Бізнес" та KSE Business School. Її завдання – допомогти учасникам пройти шлях від бізнес-ідеї до зрозумілого плану її реалізації.

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Одна з важливих складових програми – можливість працювати над своєю ідеєю не наодинці. Учасники отримують середовище, де можна обговорити задум, перевірити припущення, поставити запитання, почути думки інших і побачити потенційні ризики ще до того, як вони перетворяться на реальні фінансові втрати.

Інша складова – навчання, яке допомагає розібратися в основах підприємництва: від побудови бізнес-моделі та розуміння клієнта до фінансового планування й організації щоденної роботи бізнесу. Водночас важливу роль відіграє супровід кураторів. Учасник не просто отримує знання, а послідовно працює над власним проєктом, має можливість уточнювати деталі, отримувати зворотний зв’язок і вдосконалювати рішення на кожному етапі.

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Результатом має стати не просто набір знань, а практичний план запуску чи розвитку власної справи, з яким можна рухатися далі. Для учасників, які продемонструють найкращі результати, також передбачені гранти на започаткування бізнесу.

Ми розглядаємо цю підтримку як інвестицію не лише в окремі підприємницькі ідеї, а й у можливості самих ветеранів. Адже власна справа може створювати робочі місця, розвивати місцеві громади, формувати нові партнерства та сприяти економічній стійкості країни.

Не просто повернутися до старого життя, а знайти нові сенси

Посттравматичне зростання не означає, що людина має забути пережите або перетворити травму на історію успіху. Це процес, у якому вона поступово відновлює відчуття власної сили, знаходить нові сенси та повертає собі можливість впливати на власне майбутнє.

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Для одного ветерана таким кроком стане повернення до попередньої професії. Для іншого – навчання нової справи, робота в команді або започаткування власного бізнесу. Не існує єдиного правильного маршруту, і важливо, щоб людина могла обирати його самостійно.

Наше завдання – зробити так, щоб цей вибір був реальним. Щоб поруч були близькі, готові підтримати, фахівці, які допоможуть пройти складні етапи відновлення, і партнери, які дадуть знання та інструменти для професійної реалізації.

Власна справа не вирішує всіх викликів, з якими стикається ветеран після повернення. Але для тих, хто прагне підприємництва, вона може стати важливим кроком до нового життя – життя, у якому є місце власним рішенням, ідеям, відповідальності та планам на майбутнє.

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