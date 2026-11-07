Військовий захворів під час служби: як довести, що це повʼязано із захистом Батьківщини. Інструкція

Якщо військовослужбовець захворів під час служби, важливо встановити, чи пов’язана його хвороба із захистом України. Відповідний причинний зв’язок визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) з урахуванням медичних і службових документів.

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Від цього висновку можуть залежати подальші соціальні гарантії та право військового на відповідні виплати. Детальніше розповідає OBOZ.UA.

Коли захворювання пов’язують із військовою службою

Військовому, окрім встановлення діагнозу, важливо визначити, чи має захворювання причинний зв’язок із виконанням завдань із захисту України. Це питання розглядає військово-лікарська комісія (ВЛК), яка керується положенням №402.

Документ передбачає можливість встановлення формулювання "Захворювання, ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини". Такий висновок можуть зробити, якщо хвороба виникла під час безпосередньої участі військового в заходах, необхідних для оборони країни.

Відповідне формулювання також може застосовуватися у випадках, коли захворювання було діагностоване раніше, але під час участі в оборонних заходах суттєво прогресувало. Зокрема, якщо його розвиток призвів до непридатності військовослужбовця до служби, навіть тимчасової.

Проте перебування на військовій службі та факт захворювання самі по собі не є достатніми для встановлення такого причинного зв’язку. Для цього необхідно документально підтвердити період участі у відповідних заходах, а також медичні обставини, за яких хвороба виникла або прогресувала.

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Чим це підтверджувати?

Для встановлення причинного зв’язку захворювання важливо зібрати медичні матеріали, що охоплюють увесь період проходження військової служби. Це можуть бути:

– попередні рішення та довідки ВЛК;

– записи в медичній книжці;

– відомості про звернення до лікарів;

– результати обстежень;

– історії лікування та госпіталізацій.

Особливу увагу приділяють хронічним хворобам із поступовим перебігом. Положення №402 передбачає необхідність медичних підтверджень, які дають змогу встановити або уточнити, коли саме розпочалося захворювання та чи припадає цей період на відповідні обставини служби.

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Окрім медичних свідчень, необхідно мати документи, що засвідчують участь військовослужбовця в заходах із захисту Батьківщини. Саме сукупність таких матеріалів допомагає ВЛК оцінити обставини виникнення або погіршення стану здоров’я.

Тому військовим варто зберігати всі медичні записи, зроблені під час служби. Зафіксовані на ранніх етапах симптоми згодом можуть відіграти важливу роль у визначенні причинного зв’язку захворювання.

Чи можна оскаржити висновок ВЛК

Якщо військовослужбовець не погоджується з висновком ВЛК щодо причин хвороби, він може порушити питання про його перегляд. Положення №402 допускає повторне розглядання постанови про причинний зв’язок за наявності відповідних підстав.

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Від того, як саме буде встановлено зв’язок захворювання із захистом Батьківщини, можуть залежати правові наслідки для військового, зокрема реалізація права на соціальні гарантії та належні виплати.

Нагадаємо, головком ЗСУ Михайло Драпатий підписав указ про посилення моніторингу рішень військово-лікарських комісій, які працюють при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Медичні висновки ВЛК і направлення військовозобов'язаних на огляди перевірятимуться ретельніше.

Як писав OBOZ.UA, рішення ВЛК можна оскаржити, якщо медичний огляд провели з порушеннями або він фактично не відбувся. Для цього необхідно зібрати медичні документи та подати обґрунтовану заяву до регіональної ВЛК або адміністративного суду.