На Полтавщині суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який майже чотири роки перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ). Чоловік добровільно звернувся до прокуратури та заявив про бажання повернутися на військову службу.

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Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Згідно з матеріалами справи, старший сержант залишив військовий підрозділ у листопаді 2022 року та не повертався до серпня 2026-го.

Що відомо про обставини справи

Як встановило слідство, уродженець Кременчука проходив військову службу за мобілізацією. У червні 2022 року його призначили командиром кулеметного відділення взводу вогневої підтримки.

Однак уже 26 листопада 2022 року близько 08:30 військовослужбовець самовільно залишив розташування підрозділу. За даними слідства, поважних причин для цього він не мав.

Упродовж наступних років чоловік не виконував службових обов'язків та займався особистими справами. При цьому він не звертався до правоохоронців або військового командування, хоча мав таку можливість.

Загалом старший сержант перебував поза службою майже три роки та дев'ять місяців. Лише 26 серпня 2026 року він самостійно прибув до Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Того ж дня чоловіку повідомили про підозру за частиною п'ятою статті 407 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану.

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Яке рішення ухвалив суд

Після отримання підозри військовослужбовець подав клопотання, у якому висловив бажання повернутися до армії та продовжити службу. Він також письмово погодився на звільнення від кримінальної відповідальності.

Водночас командир іншої військової частини надав згоду прийняти старшого сержанта до свого підрозділу. Під час судового засідання обвинувачений не заперечував проти закриття провадження.

Суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності за статтями 407 та 408 КК України, добровільно заявив про намір повернутися до війська та отримав відповідне погодження командира.

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У результаті 16 листопада 2026 року Шевченківський районний суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності та закрив провадження.

Нагадаємо, Луганський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину виплатити грошове забезпечення бійцю, який майже три роки перебував у російському полоні. Командування помилково вважало військовослужбовця таким, що самовільно залишив частину, тому припинило нарахування виплат.

Як писав OBOZ.UA, у Міністерстві оборони України роз'яснили спрощений порядок повернення на службу військовослужбовців, які перебували у СЗЧ за кордоном. Для цього необхідно було подати рапорт через застосунок "Армія+" та обрати нову військову частину з переліку доступних підрозділів.