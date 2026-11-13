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Він створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
1,4 т.
Він створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького
Пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко висловив співчуття великій могилянській спільноті, яка сьогодні втратила Вʼячеслава Брюховецького – Героя України, беззаперечного інтелектуального лідера нації.

Про це повідомила пресслужба політсили.

Він створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького

Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

"Пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький. Людина, яка за своїм внеском в історію української освіти стоїть поруч із самим Петром Могилою. Це не перебільшення, а щира правда. Один заклав фундамент Академії. Інший через століття відродив і повернув її Україні, створивши осередок формування нової української еліти", – пише Порошенко у соцмережах.

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"В’ячеслав Степанович був чудовим літературознавцем, журналістом, одним із засновників Народного Руху України. Він брав участь у боротьбі за незалежність, а після її здобуття заходився відроджувати Києво-Могилянську академію. Замість чергового університету за радянським зразком постала Могилянка, яку ми знаємо сьогодні. Зі свободою думки, унікальною спільнотою, сильним самоврядуванням, гострим почуттям справедливості, високим рівнем свідомості та західними освітніми практиками", – пише Порошенко.

Він створив осередок формування нової української еліти: Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького

Порошенко вшанував памʼять Вʼячеслава Брюховецького. Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

"Згодом її студенти й викладачі були на обох Майданах, а нині серед могилянців – науковці, дипломати, державні діячі, військові. Я назавжди запамʼятаю В’ячеслава Степановича людиною з гострим, проникливим розумом і прекрасним почуттям гумору. Він умів говорити про найсерйозніші речі просто й дотепно. І дуже багато чого встиг створити", – пише пʼятий президент.

"У 2015 році, звертаючись до випускників Могилянки, він сказав, що мине час і їхні діти запитають: "Що ви зробили для України?". В’ячеславу Степановичу точно було що на це гідно відповісти. І він залишив після себе університет, випускники якого ще багато поколінь шукатимуть власні відповіді на це та інші запитання", – пише Петро Порошенко.

"Щирі співчуття родині, друзям і всій могилянській спільноті. Світла пам’ять Вам, В’ячеславе Степановичу", – написав Порошенко.

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