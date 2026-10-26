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"Відпочинок від війни": у "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
238
"Відпочинок від війни": у "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна
Осіння зміна «Блогер Кемпу» для дітей віком від 12 до 16 років. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Стартувала друга осіння зміна "Блогер Кемпу" для дітей віком від 12 до 16 років, які постраждали від війни. Її організував Фонд Ріната Ахметова в межах проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

На Закарпатті підлітки відпочивають, оздоровлюються, знаходять нових друзів і пробують себе в різних напрямах, зокрема в STEM-освіті, що поєднує науку, технології, інженерію та математику.

''Відпочинок від війни'': у ''Блогер Кемп'' від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна

Стартувала друга осіння зміна «Блогер Кемпу» для дітей віком від 12 до 16 років,. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Протягом усієї зміни кемпери працюватимуть над власними STEM-проєктами, проводитимуть дослідження, експериментуватимуть і перевірятимуть свої ідеї на практиці. Такий підхід розвиває критичне мислення, креативність і вміння знаходити рішення. Ці навички потрібні для майбутніх професій і пошуку технологічних рішень, важливих для відновлення України, зокрема в медицині, енергетиці та інфраструктурі.

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''Відпочинок від війни'': у ''Блогер Кемп'' від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна

Стартувала друга осіння зміна «Блогер Кемпу» для дітей віком від 12 до 16 років,. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

"У "Блогер Кемпі" ми даємо дітям не лише відпочинок, а й орієнтири на майбутнє. STEM-підхід розвиває критичне мислення та командну роботу через практику. Віримо, що ці перші проєкти стануть фундаментом для професійного зростання дітей та їхнього внеску у відбудову України", – пояснює Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова.

Учасники вже діляться першими враженнями й розповідають, що таке навчання захоплює та надихає створювати щось своє.

"STEM – це особливий підхід до навчання, який охоплює чотири напрями: Science, Technology, Engineering and Math. Це дуже цікаво", – говорить Анастасія, учасниця "Блогер Кемпу".

Навчання поєднується з активним відпочинком і спілкуванням. Для кожного дня підготували окрему тему та спеціальні активності: командні завдання, тематичні квести, спортивні змагання й творчі заняття. Підлітки також розвиватимуть навички самопрезентації та вчитимуться працювати у командах.

"Для мене "Блогер Кемп" – це відпочинок від війни та підтримка", – говорить кемпер Денис.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці. У програмі передбачені щоденні групові заняття з психологами, індивідуальні консультації, арттерапія та зустрічі для обговорення вражень і зворотного зв’язку.

''Відпочинок від війни'': у ''Блогер Кемп'' від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна

Стартувала друга осіння зміна «Блогер Кемпу» для дітей віком від 12 до 16 років,. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

"Мені дуже подобаються наші психологи та вправи, які вони нам пропонують. Ми можемо проявляти себе як команда чи як окремі особистості. Це класно", – ділиться враженнями від "Блогер Кемпу" Дар’я.

Попереду на учасників також чекають майстер-клас зі штучного інтелекту від експертів "Метінвесту", зустріч із зірковим гостем, мотиваційний майстер-клас і концерт. Програма поєднає навчання, відпочинок і позитивні враження.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" вже понад 5 тисяч дітей із різних куточків країни змогли відновити сили, отримати нові враження та знайти однодумців. Загалом за роки діяльності Фонд надав допомогу понад 6 мільйонам українських дітей.

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