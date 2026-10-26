''Відпочинок від війни'': у ''Блогер Кемп'' від Фонду Ріната Ахметова стартувала друга осіння зміна

Стартувала друга осіння зміна "Блогер Кемпу" для дітей віком від 12 до 16 років, які постраждали від війни. Її організував Фонд Ріната Ахметова в межах проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

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На Закарпатті підлітки відпочивають, оздоровлюються, знаходять нових друзів і пробують себе в різних напрямах, зокрема в STEM-освіті, що поєднує науку, технології, інженерію та математику.

Протягом усієї зміни кемпери працюватимуть над власними STEM-проєктами, проводитимуть дослідження, експериментуватимуть і перевірятимуть свої ідеї на практиці. Такий підхід розвиває критичне мислення, креативність і вміння знаходити рішення. Ці навички потрібні для майбутніх професій і пошуку технологічних рішень, важливих для відновлення України, зокрема в медицині, енергетиці та інфраструктурі.

"У "Блогер Кемпі" ми даємо дітям не лише відпочинок, а й орієнтири на майбутнє. STEM-підхід розвиває критичне мислення та командну роботу через практику. Віримо, що ці перші проєкти стануть фундаментом для професійного зростання дітей та їхнього внеску у відбудову України", – пояснює Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова.

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Учасники вже діляться першими враженнями й розповідають, що таке навчання захоплює та надихає створювати щось своє.

"STEM – це особливий підхід до навчання, який охоплює чотири напрями: Science, Technology, Engineering and Math. Це дуже цікаво", – говорить Анастасія, учасниця "Блогер Кемпу".

Навчання поєднується з активним відпочинком і спілкуванням. Для кожного дня підготували окрему тему та спеціальні активності: командні завдання, тематичні квести, спортивні змагання й творчі заняття. Підлітки також розвиватимуть навички самопрезентації та вчитимуться працювати у командах.

Головні історії дня

"Для мене "Блогер Кемп" – це відпочинок від війни та підтримка", – говорить кемпер Денис.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці. У програмі передбачені щоденні групові заняття з психологами, індивідуальні консультації, арттерапія та зустрічі для обговорення вражень і зворотного зв’язку.

"Мені дуже подобаються наші психологи та вправи, які вони нам пропонують. Ми можемо проявляти себе як команда чи як окремі особистості. Це класно", – ділиться враженнями від "Блогер Кемпу" Дар’я.

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Попереду на учасників також чекають майстер-клас зі штучного інтелекту від експертів "Метінвесту", зустріч із зірковим гостем, мотиваційний майстер-клас і концерт. Програма поєднає навчання, відпочинок і позитивні враження.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" вже понад 5 тисяч дітей із різних куточків країни змогли відновити сили, отримати нові враження та знайти однодумців. Загалом за роки діяльності Фонд надав допомогу понад 6 мільйонам українських дітей.