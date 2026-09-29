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Відновлюється лише п'ята частина: ООН б'є на сполох через зменшення лісового покриву планетими

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
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Відновлюється лише п'ята частина: ООН б'є на сполох через зменшення лісового покриву планетими
ООН б'є на сполох через зменшення лісів
Джерело: ілюстраційне фото ДСНС України

У світі з 1990 року до сьогодні вже втрачено близько 489 млн гектарів лісів, а ще більші площі – зазнали деградації. Хоча протягом останніх двох десятиліть уряди та міжнародні організації оголосили про плани відновити понад 1 млрд гектарів земель, фактично зараз відновлюється лише п’ята частина заявлених площ. Так, є просування вперед у захисті та посадці дерев по всьому світу, але існуючі дії не встигають за зобов'язаннями.

Таким чином, наразі "звужується вікно можливостей" відновлення лісів, необхідних як для продовольчої безпеки, так і збереження клімату. Про це йдеться у новому звіті FAO, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Про що мова

Відновлюється лише п'ята частина: ООН б'є на сполох через зменшення лісового покриву планетими

ООН б'є на сполох через зменшення лісів

Джерело: FAO US

"Вікно можливостей звужується, а затримка або погано спланована реставрація збільшує довгострокові витрати. З огляду на постійну втрату та деградацію лісових екосистем, а також зростаючий світовий попит на дари лісів, існує нагальна потреба в розширенні їх ефективного відновлення", – стверджує гендиректор FAO Цюй Дуньюй.

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На Землі ліси займають 4,14 млрд гектарів – це третина суходолу планети. Вони є середовищем існування для до 80% наземного біорізноманіття. Не менше третини людства безпосередньо залежить від лісів для отримання їжі та засобів до існування.

Водночас щороку пожежі охоплюють близько 127 млн гектарів лісів, і такі "загрози лише посилюються" хворобами рослин та суворими погодними явищами. "Це робить ліси ще більш вразливими, оскільки до цього додається тиск, спричинений розширенням фермерських господарств, кліматичною кризою, забрудненням та видобутком викопного палива та інших ресурсів", зазначається в доповіді FAO.

Економічна користь

Відновлюється лише п'ята частина: ООН б'є на сполох через зменшення лісового покриву планетими

ООН б'є на сполох через зменшення лісів

Джерело: GreenPost

Відновлення лісів не треба розглядати як суто екологічне питання – воно має значну економічну складову і за правильно організованим процесом в змозі гарантувати значний дохід .

Так, відновлення понад 1 мільярда гектарів деградованих земель гарантовано принесе 1,8 трильйона доларів США на рік у вигляді вигод, включаючи покращення біорізноманіття, регулювання водних ресурсів та оздоровлення ґрунтів.

Інвестування 2,6 трильйона доларів у відновлення земель,що зазнають деградацію, та пом'якшення наслідків посухи, протягом 15 років повинно принести віддачу у співвідношенні вісім до одного.

"А за сприятливих умов реставрація лісів може принести дохід до 30 доларів на кожен вкладений долар", – наголошують в FAO.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці літа у Великій Британії сталися масштабні лісові пожежі, викликані посухою в країні. Британський уряд навіть залучав військових для боротьби з цим лихом. А британський прем’єр Енді Бернем заборонив по всій країні… продаж одноразових грилів барбекю.

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